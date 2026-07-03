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“¿Quién dio la orden? Yo soy máximo responsable”: las respuestas de exmilitares en la JEP

Diez comparecientes de la fuerza pública se dieron cita en Barranquilla durante dos días para reconocer su responsabilidad en 604 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate entre enero de 2002 y diciembre de 2008 en la Costa Caribe. El segundo capítulo de la audiencia será en Valledupar del 28 al 30 julio.

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Redacción Judicial
04 de julio de 2026 - 12:23 a. m.
Diez comparecientes de la fuerza pública se dieron cita en Barranquilla durante dos días para reconocer su responsabilidad en 604 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate entre enero de 2002 y diciembre de 2008 en la Costa Caribe.
Diez comparecientes de la fuerza pública se dieron cita en Barranquilla durante dos días para reconocer su responsabilidad en 604 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate entre enero de 2002 y diciembre de 2008 en la Costa Caribe.
Foto: JEP

En un acto simbólico, las familias de víctimas de los llamados “falsos positivos” recrearon una de las escenas más dolorosas de sus vidas. Tendidas en el suelo, seis personas vestían pantalones camuflados y botas negras pantaneras. Una fila de mujeres con paraguas negros y mantos en sus cabezas ingresaron al recinto para acercarse a cada uno de sus muertos. Lloraron y contaron las historias de sus seres queridos que fueron asesinados y desaparecidos por miembros de la fuerza pública para luego presentarlos como bajas en combate entre enero de...

Por Redacción Judicial

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