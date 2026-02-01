Quién era alias “Gonzalito”, el segundo al mando del Clan del Golfo que murió en Córdoba

Aunque el Clan del Golfo cuenta con una amplia estructura de mandos medios, en la cúspide de la organización se encontraban dos hombres: Jobanis de Jesús Ávila, alias “Chiquito Malo”, y José Gonzalo Sánchez, alias “Gonzalito”. Foto: Fuerzas Militares

Este 1 de febrero se confirmó la muerte de José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido como alias “Gonzalito”, segundo máximo jefe criminal del Clan del Golfo. Según los primeros reportes, el fallecimiento se produjo por ahogamiento en el municipio de Tierralta (Córdoba), luego de que la lancha en la que se movilizaba se volcara cuando se dirigía hacia una zona de ubicación temporal donde estaban previstas negociaciones con el Gobierno nacional.

Alias “Gonzalito” era señalado por las autoridades como la mano derecha de “Chiquito Malo” y el segundo hombre más poderoso de esa estructura criminal. Por información que permitiera su captura se ofrecía una recompensa de hasta COP 3.200 millones. En su contra pesaban órdenes de captura por el asesinato de cuatro líderes sociales, un líder indígena y un firmante del Acuerdo de Paz de 2016. De acuerdo con los expedientes oficiales, su trayectoria criminal se remonta a 1996, cuando incursionó en las autodefensas.

Tras integrarse al Clan del Golfo, Sánchez Sánchez fue escalando posiciones dentro de la organización hasta asumir responsabilidades clave en la coordinación de homicidios, extorsiones, acciones armadas y tráfico de armas. En 2016 se convirtió en líder de operaciones del grupo criminal en Antioquia, Córdoba y Sucre, consolidando su poder territorial en esas regiones.

¿Quién era alias Gonzalito, mano derecha de “Chiquito Malo”?

José Gonzalo Sánchez nació en Montería, Córdoba, el 30 de diciembre de 1974, y se desmovilizó del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia. Sobre él pesaba una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos y, aunque el Gobierno solicitó levantar la orden de captura en el marco de los diálogos, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló su extradición el pasado 23 de julio de 2025.

De acuerdo con los registros judiciales, inició su carrera criminal en 1996 y seis años después se vinculó al bloque Catatumbo de las AUC. “Dentro de esta estructura criminal se destacó por su frialdad y sagacidad al cometer los actos criminales encomendados por los cabecillas principales, en su mayoría homicidios perpetrados según ellos a colaboradores de las guerrillas de las Farc”, señaló un informe revelado por este diario.

Tras la desmovilización de las Autodefensas, volvió a la vida criminal y alias “Otoniel” le encargó comandar la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, con cerca de 1.220 hombres bajo su mando en Antioquia, Córdoba y Sucre. Alias “Gonzalito” debía responder ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas.

Según la información revisada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, aproximadamente desde 2006 “se combinó, conspiró, confederó y acordó distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína”. En el análisis del alto tribunal, la justicia estadounidense concluyó que el Clan del Golfo “es una organización de narcotráfico responsable de transportar grandes cantidades de cocaína desde Colombia hacia México, Panamá, Guatemala, Costa Rica y otros países, para su entrega final en los Estados Unidos”.

Investigaciones de las autoridades de ese país identificaron, alrededor de 2017, a alias “Gonzalito” como uno de los líderes del grupo criminal. Asimismo, varios testimonios lo señalaron como comandante del bloque norte del Clan del Golfo y como el responsable de autorizar la producción de cocaína en Colombia. Según esas versiones, era alias “Gonzalito” quien “autorizaba la producción de cocaína en Colombia y que después participaba en la coordinación, organización y transporte de los cargamentos de cocaína cuyo destino final era los Estados Unidos”.

