La captura de Jhonier Leal se registró el pasado 14 de enero en un predio del norte de la capital.

Jhonier Leal Hernández aceptó los cargos que se le imputaron por el homicidio del reconocido estilista Mauricio Leal, su hermano, y de su madre, Marleny Hernández Tabares. La decisión de aceptar la responsabilidad en los dos asesinatos la tomó, según dijo, después de ser asesorado por su abogado tras la audiencia en la que la Fiscalía expuso una gran cantidad de pruebas en su contra. Aquí le contamos quién es el confeso homicida.

Jhonier Leal, como su hermano, también es estilista y tiene una peluquería desde hace 25 años en el barrio Polo de Bogotá. El lugar es reconocido por hacer tratamientos de keratina, balayage y shatush. También estaba relacionado con los locales de su hermano Mauricio, tanto que denunció públicamente una renuncia masiva de estilistas luego de que se conocieran los primeros detalles del crimen. Alrededor de ocho peluqueros, al parecer, dejaron sus cargos, mientras la Fiscalía adelantaba las labores de investigación.

La relación entre Mauricio y Jhonier

A lo largo de la investigación, la Fiscalía ha recopilado testimonios y voces de trabajadores de las peluquerías propiedad del fallecido Mauricio Leal. De acuerdo con lo que manifestó una de las empleadas, Mauricio decía que Jhonier “era la oveja negra, que era egoísta y tenían rencillas siempre porque Mauricio era el más cercano a la mamá, era el preferido”. Asimismo, la trabajadora aseguró que era evidente que “Jhonier sentía mucha envidia de Mauricio, tanto por lo laboral, como por el tema familiar, yo lo veía, era evidente”.

Los relatos de la trabajadora sostienen que la relación entre los hermanos Leal no era buena y estaba rodeada de envidias de Jhonier. Según el testimonio de otro amigo de Mauricio, el celebrado estilista había logrado conseguir triunfos como comprar su propio apartamento en el norte de Bogotá y buscaba otros, como “tener su propio libro, su marca de maquillaje, de ropa, incluso una marca de queratinas”, algo que, según el testigo, Jhonier no tomó bien, a pesar de que Mauricio le había prometido que la totalidad de las ganancias de un nuevo piso de la peluquería serían para él, ya que no pasaba por su mejor momento económico.

El amigo de Mauricio Leal también contó que el fallecido estilista le había contado en una ocasión que “cuando él era niño, la mamá se intentó suicidar dos veces, en una se intentó ahorcar y en otra se tomó unas pastas”. De acuerdo con ese testimonio, eso habría sucedido cuando Mauricio tenía ocho años y en ese momento, “tanto el papá como Jhonier los abandonaron por ella haber intentado eso”.

Jhonier Leal como padre y esposo

Por su parte, José Jair Ruiz, el conductor de Mauricio Leal y quien encontró los cuerpos del estilista y Marleny Hernández, describió a Jhonier como un “buen padre”, dijo que, “ama a su familia, a toda su familia, persona noble, de muy buen corazón”. Asimismo, Ruiz dijo que Jhonier, antes de irse a vivir con su madre y hermano para cometer el crimen, vivía con su segunda esposa, con quien tuvo un hijo de aproximadamente 15 años, actualmente. El testimonio del conductor asegura que el hijo de la segunda esposa fue criado la mayor parte de su vida por Jhonier. Ese hijastro es ya mayor de edad y también es estilista.

Por su parte, su actual esposa, con la que ya no convivía, manifestó que lo conoció hace 30 años en Cali, cuando tenían aproximadamente 17 años. En ese entonces Betancourt, según manifestó, trabajaba en un salón de belleza propiedad del padre de su primer hijo, lugar al que el fallecido Mauricio llegó a trabajar ayudando como auxiliar y como maquillador. Allí también conoció a quien años más tarde sería su pareja, Jhonier, pues asegura que él le llevaba el almuerzo al estilista todos los días.

La relación de amistad entre Mauricio y la mujer creció hasta el punto de ser cercanos a la familia del otro, hasta que, en 2001, Jhonier Leal y ella se hicieron novios. Tras cinco años de relación, asegura la mujer, quedó embarazada del hijo que tuvo con él, tiempo en el que Mauricio decidió irse a vivir y trabajar a Bogotá. Para ese entonces, la pareja, que vivía en unión libre, decide casarse por lo civil.

El otro hermano de Jhonier y Mauricio Leal

Carlos Andrés García es el otro hermano de Jhonier y el asesinado Mauricio. Carlos actualmente está preso la cárcel de Jamundí (Valle del Cauca). La Fiscalía lo entrevistó en su lugar de reclusión y el hombre les aseguró que vivió con sus dos hermanos hasta sus 14 años, luego de que llegaran a Cali hacia 1991. “Yo observaba que entre ellos se llevaban muy bien, jugaban futbol juntos, los tres crecimos juntos y la llevábamos bien. No hubo rivalidades ni nada, ni siquiera profesionalmente rivalizaban. Mi mamá nos quería a todos mucho y por igual”, aseguró García.

