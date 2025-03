Carlos Lehder: perfil del exnarco del cartel de Medellín detenido en Colombia

Carlos Lehder, exlíder del cartel de Medellín, fue detenido en el Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá, pues al parecer tendría una orden de captura vigente. Foto: Migración Colombia

Un documento de la Fiscalía General de la Nación que indicaba que Carlos Lehder no tenía deudas con la justicia colombiana fue tomado por el otrora capo del cartel de Medellín como su boleta de retorno a Colombia. Tras más de 40 cuarenta años fuera del país, el exnarcotraficante regresó como turista y fue detenido en el Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá, a donde llegó desde Alemania el pasado 28 de marzo.

Las autoridades están verificando la vigencia de una orden de captura en su contra, que estaría relacionada con una decisión del Juzgado 18 de Ejecución de Penas de Bogotá, de condenarlo a 24 años de prisión por el delito de tráfico de armas. Aunque al parecer la orden ya habría prescrito, los sistemas de información de Migración Colombia señalaron que sigue vigente, poniéndole en apuros.

Detrás de este episodio, que puso de nuevo el nombre del exlíder del cartel de Medellín en la agenda mediática, hay una larga historia relacionada con la guerra del narcotráfico, el lavado de activos y la mafia en Colombia en los años ochenta. Lehder fue la mano derecha de Pablo Escobar, a quien le ayudó a fraguar su fortuna enviando cocaína a Estados Unidos y camuflando las ganancias en importaciones de vehículos.

¿Quién es Carlos Lehder? este es el historial de un exnarco

Carlos Lehder, de 75 años, nació en Armenia, en 1949. Antes de convertirse en capo del narcotráfico, en la década de los 70, montó una red criminal dedicada a la compra y venta de carros robados en Estados Unidos. Un delito que le abrió su lista de cuentas ante la justicia norteamericana y por el que estuvo en la Cárcel de Danbury (Connecticut). Para 1975, cuando salió libre, los narcóticos ya eran un negocio rentable.

Lehder aprovechó el auge de la cocaína y la marihuana para entrar en el negocio, traficando drogas desde Colombia hacia Estados Unidos. Iniciando en esa empresa ilegal, conoció a un hombre que catapultó sus envíos de narcóticos y, por ende, sus ganancias: Pablo Escobar. Ambos fraguaron la construcción del cartel de Medellín, una organización criminal que bañó de sangre al país durante varias décadas.

Asesinatos de líderes, periodistas y policías; sobornos a políticos, bombas en espacios públicos, carros y hasta aviones, hacen parte de la lista de acciones que desencadenó la guerra del narcotráfico y que dejó miles de muertos. Solo el ataque al vuelo 203 de Avianca, el 27 de noviembre de 1989, dejó un saldo de 110 personas muertas. Dandeny Muñoz Mosquera, alias La Quica, el hombre encargado de planear el ataque por orden del cartel de Medellín, paga ahora una condena de cadena perpetua en Estados Unidos.

Además de su poder en el negocio del narcotráfico, Lehder era conocido por llevar una vida de lujos y excesos. En 1978 compró la mitad de un islote en Las Bahamas, conocido como Cayo Norman. Fue utilizado por el cartel de la droga como centro de operaciones de los narcos que trabajaban con él, hasta 1982. Funcionada como el centro de acopio de la cocaína y la marihuana que salía de Colombia y Bolivia, y que terminaba en el mercado ilegal de los Estados Unidos.

También fue dueño de La Posada Alemana, un lujoso complejo de 16 cabañas, inaugurado el 8 de diciembre de 1981, y ubicado entre las ciudades de Armenia (Quindío) y Pereira (Risaralda). El lugar tenía, entre otras excentricidades, un completo bar de vinos, jaulas con animales como cóndores andinos, tigres y llamas, y una estatua de John Lennon, en tamaño real, desnudo y con un casco de obrero, hecha por el escultor paisa Rogrido Arenas Betancourt.

“Lo más selecto de la escena musical nacional e internacional se paseaba cada fin de semana en el hotel. Fausto, La Negra Grande de Colombia, Leonardo Favio, Camilo Sesto, por nombrar unos cuantos. Los domingos se preparaban exorbitantes bufets de comida internacional con que el patrón colombo alemán agasajaba en su día de descanso a la gente de la región”, reseñó el medio regional La Cola de Rata, sobre La Posada Alemana.

“La razón por la cual continué sumergiéndome en el narcotráfico fue, mayormente, una amalgama de situaciones y una falta de moral en mi corazón. No tenía la fuerza de voluntad que tenían la mayoría de colombianos de salir a trabajar honestamente todos los días. Sí, fui un bandido”, dijo Lehder en su momento, durante una entrevista con W Radio.

La caída de Lehder

A medidos de la década de los 80, Lehder era uno de los integrantes del denominado grupo de los extraditables. Una lista de narcos colombianos que tenían cuentas pendientes con las autoridades norteamericanas y pretendían detener el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos. Para lograrlo, secuestraron y asesinaron a periodistas y policías, en un “plan pistola” que no ahorró esfuerzos.

A ese grupo se le han atribuido crímenes como el asesinato del coronel Valdemar Franklon Quintero, el 18 de agosto de 1989. También el secuestro de los periodistas Azucena Liévano, Juan Vita, Richard Becerra, Hero Bush, Francisco Santos, Maruja Pachón, Gloria Villamizar y Diana Turbay. Esta última, muerta en medio de un fallido operativo de rescate, el 25 de enero de 1991.

“Pusieron varios carro-bombas en distintas ciudades del país, con el fin de presionar al Estado colombiano para no aceptar la extradición. El grupo estaba conformado por los principales capos del narcotráfico: Pablo Escobar, Gustavo Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Lehder, y Juan David, Jorge Luis y Fabio Ochoa. Este grupo se disolvió en 1991, cuando se decidió no aceptar la extradición en la Asamblea Nacional Constituyente”, reseñó el Centro Nacional de Memoria Histórica, en la investigación Medellín: memorias de una guerra urbana.

Sin embargo, la guerra de los narcos en contra de la extradición no dio resultado y Lehder fue el primer “pez gordo” de los carteles colombianos, enviado a Estados Unidos. El 4 de febrero de 1987 llegó en calidad de extraditado y fue condenado a 137 años de prisión, por delitos relacionados con narcotráfico. Una pena que se redujo a 30 años, pues negoció con la justicia y entregó información sobre el expresidente panameño Manuel Antonio Noriega.

El testimonio de Lehder fue clave para las autoridades norteamericanas, pues Noriega era señalado de tener vínculos con el cartel de Medellín. El exlíder militar de Panamá pasó 20 años en una cárcel de Estados Unidos, condenado por su responsabilidad en los delitos de lavado de dinero y narcotráfico. Luego estuvo encarcelado en Francia y posteriormente fue extraditado a Panamá.

Luego de tres décadas tras las rejas, Lehder quedó en libertad. El 15 de junio de 2020 salió de la cárcel y fue expulsado de Estados Unidos. Viajo a Alemania con la ayuda de una organización de ese país y se refugió allí; su padre era alemán y Lehder heredó la nacionalidad. Sin embargo, el excapo aún tiene familiares en Colombia y de allí su deseo de regresar al país; una movida que no le salió del todo bien.

Un arribo con problemas

No era la primera vez que Lehder buscaba la forma de regresar a Colombia. En 2015 ya le había enviado una carta al entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la que señalaba que quería terminar sus años de vida aquí. Para entonces tenía 65 años y aún le faltaban cinco para terminar de cumplir su condena en Estados Unidos.

“Con la humildad y la esperanza del arriero paisa, que expulsado de su Colombia, ha permanecido y sobrevivido 28 años de cautiverio... ya me acerco a los 70 años de edad y merezco morir en Colombia”, le expresó el excapo al presidente en su misiva. Y agregó que los recursos jurídicos interpuestos por él para regresar al país, habían sido ignorados. Pero su solicitud no fue resulta.

Luego, el 10 de marzo de este año, la Fiscalía General de la Nación emitió una certificación de que Lehder estaba libre de deudas judiciales en el país. Un documento que, según señaló Sondra McCollins, su abogada, a medios de comunicación, el hombre traía en el bolsillo, para argumentar que podía llegar hasta Medellín sin ser capturado.

El documento de la Fiscalía, conocido por medios de comunicación, habría sido interpretado por Lehder como la boleta que le daba vía libre para aterrizar en Colombia. En esa comunicación, la entidad le informaba que, tras verificar con sus datos de identificación en el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (Sijuf) y el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa), “no aparecen registros de vinculación a procesos penales”.

A renglón seguido, advierte: “la presente respuesta no constituye certificación en virtud del artículo 3.3 del Decreto Ley 4057 de 2011, que establece la obligación de la Policía Nacional - Ministerio de Defensa Nacional de llevar los registros delictivos, de identificación nacional, al igual que expedir los certificados judiciales”. En ese sentido, la certificación no le garantizaba a Lehder que estuviera exento de verificaciones de su historial penal, por parte de las autoridades colombianas.

Al aterrizar sobre las 4:40 de la tarde del viernes 28 de marzo en Bogotá, en un vuelo comercial proveniente de Frankfurt (Alemania), oficiales de Migración Colombia lo detuvieron. La entidad encontró en sus registros una orden de captura contra Lehder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. La misma que, según la abogada del excapo, ya habría prescito.

Lehder fue trasladado a una unidad de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), cuya ubicación las autoridades no han revelado, por motivos de seguridad. Allí se encuentra detenido, no capturado, mientras las autoridades verifican la vigencia o no de esa orden judicial y deciden si va a la cárcel o si sigue su itinerario hacia Medellín, la ciudad que dejó hace cuatro décadas, bañada en sangre por la guerra de los narcos.

