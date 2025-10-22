¿Quién es el general (r) William Rincón, el próximo director de la Policía? Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Se confirmó oficialmente que el general en retiro de la Policía William Oswaldo Rincón Zambrano será el reemplazo del saliente general Carlos Fernando Triana como director de la institución. Rincón, padre del asesinado Luis Felipe Rincón, tiene una larga trayectoria en las filas de la Policía, incluyendo su paso por la Inspección general de la entidad y la Unidad Policial para la Edificación de la Paz.

El nombre de Rincón empezó a sonar después de que el pasado 17 de octubre, el presidente Gustavo Petro solicitó públicamente la salida del general Triana, quien estuvo desde el 18 de febrero de este año al mando de la institución, asegurando que no era la primera vez que pedía su cambio.

“La Policía va a cambiar. He pedido cambiar al director. Ha hecho un gran trabajo, pero hay unas fallas que creo que tenemos que sobreponer profundamente. El tema de Amalfi (Antioquia) lo he analizado, los muchachos que murieron de la Policía, daré un informe en otra ocasión”, sostuvo en la alocución presidencial en la que hizo el anuncio.

Este es el perfil de William Oswaldo Rincón Zambrano:

Rincón Zambrano nació en Bogotá en 1969. Es abogado de la Universidad Libre y Administrador Policial con más de 30 años de experiencia en la institución. Tiene especializaciones en Investigación Criminal y Derecho Penal y Procesal Penal. Asimismo, tiene formación en cursos especializados en operaciones urbanas y seguridad rural.

Dentro de su paso por la Policía ha ocupado cargos operativos, administrativos, académicos y de cooperación internacional, entre los que se destacan el comando de la operación sostenida Agamenón, enfocada en acabar con los principales líderes de organizaciones criminales; la creación del Cuerpo Élite, en el cual según la institución, se logró el esclarecimiento del 51,4 % de los homicidios contra líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz.

También, fungió como jefe del Grupo de Asuntos Internos de la Inspección General; el mando del Departamento de Policía Sucre, la dirección de la Escuela de Suboficiales y Mandos del Nivel Ejecutivo “Gonzalo Jiménez de Quesada”; gregado de Policía en Washington D. C. (Estados Unidos); y la jefatura de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP).

En este último cargo, impulsó estrategias orientadas al fortalecimiento del enfoque étnico a través del Laboratorio de Paz, Convivencia y Seguridad Humana. Igualmente, como inspector general de la Policía, impulsó la ética policial, la transparencia y la rendición de cuentas, para intentar fortalecer la confianza ciudadana en los uniformados.

El caso de Juan Felipe Rincón, su hijo:

Juan Felipe Rincón, hijo del general William Rincón, de 21 años, fue asesinado el 24 de noviembre de 2024 en inmediaciones del barrio El Ricaurte, en Bogotá. De acuerdo con las autoridades, el joven se encontraba en compañía de una mujer y de un escolta mientras se movilizaban por la zona.

Dina Morales, madre de la víctima, solicitó el pasado 5 de febrero que se adelantaran los actos investigativos necesarios para dar con el paradero de una ficha clave en la muerte de Juan Rincón: una joven de 15 años cuyo paradero se desconoce. Al parecer, la menor pasó la noche anterior con la víctima.

