¿Quién es Emilio Tapia, vinculado a casos de corrupción en Colombia y dejado en libertad?

Audiencia en el complejo judicial de Paloquemao al contratista cordobés por el carrusel de la contratación Foto: Andrés Torres

Una de las principales cabezas de escándalos de corrupción en el país vuelve a estar bajo la lupa de los entes de control. El nombre de Emilio Tapia Aldana suena otra vez porque esta semana la Comisión de Disciplina Judicial del departamento del Atlántico abrió formalmente una investigación contra una juez en Barranquilla que le concedió libertad condicional el pasado 11 de abril.

La togada dejó en firme esa decisión mientras Tapia, cerebro detrás del conocido caso Centros Poblados, cumplía una condena de seis años y cuatro meses de prisión...