No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Quién es Emilio Tapia, vinculado a casos de corrupción en Colombia y dejado en libertad?

Su nombre ha estado relacionado a los más grandes expedientes de corrupción del país. En diciembre de 2024 fue condenado a seis años y dos meses de prisión, pero una juez de Barranquilla le concedió libertad condicional. Hoy la togada está siendo investigada.

Redacción Judicial
23 de septiembre de 2025 - 02:13 p. m.
Audiencia en el complejo judicial de Paloquemao al contratista cordobés por el carrusel de la contratación
Audiencia en el complejo judicial de Paloquemao al contratista cordobés por el carrusel de la contratación
Foto: Andrés Torres

Una de las principales cabezas de escándalos de corrupción en el país vuelve a estar bajo la lupa de los entes de control. El nombre de Emilio Tapia Aldana suena otra vez porque esta semana la Comisión de Disciplina Judicial del departamento del Atlántico abrió formalmente una investigación contra una juez en Barranquilla que le concedió libertad condicional el pasado 11 de abril.

La togada dejó en firme esa decisión mientras Tapia, cerebro detrás del conocido caso Centros Poblados, cumplía una condena de seis años y cuatro meses de prisión...

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Emilio Tapia

Corrupción

Centros Poblados

Carrusel de la contratación Bogotá

Zar de la contratación

Comisión de Disciplina Judicial

Fiscalía

Noticias hoy

Noticias de Colombia

 

Ptolomeo(73769)Hace 12 minutos
Vulgar y descarado delincuente este sr Tapia que sigue como si nada y en complicidad con algunos togados venales que le han hecho la vida más fácil para que siga delinquiendo y robando al Estado. Nada le pasa y lo peor aún sigue contratando con el gobierno con empresas de contratistas tras de las cuales esta él con sus asesorías delincuenciales. Impunidad, cartel de togados y alianzas con clanes familiares para desfalcar. Un ladrón de siete suelas y muchos "contactos"
Felipe Andrade(9ioin)Hace 26 minutos
Quienes son estos jueces, personajes oscuros y de juzgados que no son si no parte de un andamiaje para la corrupción, debrian ser retirados y pagar condenas a ver si asi aprenden.
Bueno Bueno(20426)Hace 26 minutos
¿Se extrañan por qué campea la corrupción? Emilio Tapia, Uribito, Abudinen, matarife, todos libres.
Felipe Andrade(9ioin)Hace 27 minutos
Todo un modelo de como robar y estafar al estado y a los colombianos si paga, tapia deberia estar por lo menos 20 años bajo rejas, sin comunicación y a pan y agua, no solo no devolvio un peso, si no que siguio robando, gran ejemplo de la justicia colombiana, ojala aparezca en un potrero de pronto
angela gómez Suárez(622)Hace 36 minutos
Que quien es Emilio Tapia?.el periodista no se tomó la molestia de preguntarles a los "jefes " de los partidos:cambio Radical,Centro Democrático,Liberal ,Conservador,y de la U.no indagar confidencialmente con los electos "honorables"depredadores del erario público consocios.
Ver más comentarios
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar