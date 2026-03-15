De árbitra de microfútbol a magistrada de la JEP: la historia de Reinere Jaramillo

La magistrada Reinere Jaramillo hace parte de la Sección de Ausenciade Reconocimiento de la JEP, donde se adelantan los juicios adversariales contra máximos responsables. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra a diario revisa miles de documentos judiciales, preside audiencias y escribe fallos. En los tiempos libres, que son escasos porque su trabajo en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es arduo, viaja a Medellín para cuidar a su madre, juega parqués con sus sobrinos y cuenta historias como lo hacía su padre.

Tiene una risa amplia, que rompe el silencio de su oficina, ubicada en el décimo piso de un edificio que está sobre la carrera séptima con calle 63 en Bogotá. Fue en ese lugar donde ella...