¿Quiénes son los siete exFarc que fueron sancionados por la JEP?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su primera sentencia contra los exmiembros del último Secretariado de las Farc por la política de secuestros. La decisión no se traduce en cárcel, pero sí implica restricciones efectivas de la libertad y obligaciones restaurativas frente a las víctimas. Estos son los perfiles de los siete exjefes guerrilleros que marcaron la línea de mando del extinto grupo armado.

Valentina Gutiérrez
16 de septiembre de 2025 - 03:32 p. m.
FARC - JEP - Audiencia de Reconocimiento - Secuestro durante el conflicto armado
FARC - JEP - Audiencia de Reconocimiento - Secuestro durante el conflicto armado
Foto: Mauricio Alvarado / El...

Sobre el último secretariado de las Farc recaen condenas que, sumadas, superarían los 12 siglos de prisión, de acuerdo con los cálculos de víctimas del caso de secuestro. Aunque sería imposible traducir esas penas en cárcel ordinaria, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pretende transformarlas en sanciones restaurativas de ocho años. Este martes 16 de septiembre los siete ex comandantes de la antigua guerrilla conocieron las sanciones impuestas por la política de secuestros que ellos mismos ejecutaron y con la que generaron más...

Por Valentina Gutiérrez

Conoce más

