¿Quiénes son los siete exFarc que fueron sancionados por la JEP?

FARC - JEP - Audiencia de Reconocimiento - Secuestro durante el conflicto armado
Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado
Sobre el último secretariado de las Farc recaen condenas que, sumadas, superarían los 12 siglos de prisión, de acuerdo con los cálculos de víctimas del caso de secuestro. Aunque sería imposible traducir esas penas en cárcel ordinaria, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pretende transformarlas en sanciones restaurativas de ocho años. Este martes 16 de septiembre los siete ex comandantes de la antigua guerrilla conocieron las sanciones impuestas por la política de secuestros que ellos mismos ejecutaron y con la que generaron más...
Por Valentina Gutiérrez
Conoce más