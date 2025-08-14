“Quiero tener garantías”: representante Julio Triana, tras atentado en su contra

Minutos después del atentado, el congresista Julio César Triana publicó en sus redes sociales un vídeo pidiendo ayuda a la fuerza pública. Foto: UTL Julio Triana

“Tal vez 15 o 17 minutos habían transcurrido en el trayecto rumbo a Neiva (Huila), cuando aparecieron unos siete jóvenes armados que lograron impactar el vehículo muchas veces. Especialmente dispararon al lugar donde yo venía sentado, que era de copiloto. Ese lugar sufrió cuatro impactos, dos en la puerta lateral y dos en el parabrisas”.

Así relató el representante a la Cámara, Julio César Triana, el atentado perpetrado en su contra, hace solo un día. Al rededor de la 5:30 de la tarde del 13 de agosto, el político y su equipo de trabajo...