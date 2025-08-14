No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial
“Quiero tener garantías”: representante Julio Triana, tras atentado en su contra

Dos días después de la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un magnicidio, la vida de otro político de oposición estuvo en grave riesgo en Colombia. Hombres armados dispararon contra el vehículo del congresista Julio César Triana, del Partido Cambio Radical, en vías del departamento del Huila. El representante a la Cámara habló con El Espectador sobre el atentado y su situación actual de seguridad.

Valentina Gutiérrez Restrepo
15 de agosto de 2025 - 02:35 a. m.
Minutos después del atentado, el congresista Julio César Triana publicó en sus redes sociales un vídeo pidiendo ayuda a la fuerza pública.
Foto: UTL Julio Triana

“Tal vez 15 o 17 minutos habían transcurrido en el trayecto rumbo a Neiva (Huila), cuando aparecieron unos siete jóvenes armados que lograron impactar el vehículo muchas veces. Especialmente dispararon al lugar donde yo venía sentado, que era de copiloto. Ese lugar sufrió cuatro impactos, dos en la puerta lateral y dos en el parabrisas”.

Así relató el representante a la Cámara, Julio César Triana, el atentado perpetrado en su contra, hace solo un día. Al rededor de la 5:30 de la tarde del 13 de agosto, el político y su equipo de trabajo...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

