No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Ratifican condena a periodista Miller Rubio por nexos con esmeraldero Pedro “Orejas”

La Corte Suprema de Justicia no casó el recurso extraordinario que el comunicador presentó para tumbar la sentencia a cuatro años y dos meses de prisión por haber favorecido al condenado esmeraldero Pedro Nel Rincón, más como Pedro “Orejas”.

Redacción Judicial
20 de agosto de 2025 - 08:31 p. m.
Miller Rubio fue capturado en 2016 para que responder ante la justicia por el delito de concierto para delinquir.
Miller Rubio fue capturado en 2016 para que responder ante la justicia por el delito de concierto para delinquir.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La Corte Suprema de Justicia acaba de cerrar el expediente judicial en contra del periodista Miller Rubio Orjuela. El alto tribunal no casó el recurso extraordinario de casación que presentó el comunicador, luego de que dos instancias judiciales lo encontraran culpable del delito de concierto para delinquir. La ratificación de la condena en su contra se conoció este miércoles 20 de agosto y deja en evidencia que Rubio utilizó su papel como periodista para favorecer los intereses del condenado esmeraldero Pedro Nel Rincón, más conocido como...

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Pedro Orejas

Pedro Nel Rincón

Corte Suprema de Justicia

Esmeraldero

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar