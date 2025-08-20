Ratifican condena a periodista Miller Rubio por nexos con esmeraldero Pedro “Orejas”

Miller Rubio fue capturado en 2016 para que responder ante la justicia por el delito de concierto para delinquir. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La Corte Suprema de Justicia acaba de cerrar el expediente judicial en contra del periodista Miller Rubio Orjuela. El alto tribunal no casó el recurso extraordinario de casación que presentó el comunicador, luego de que dos instancias judiciales lo encontraran culpable del delito de concierto para delinquir. La ratificación de la condena en su contra se conoció este miércoles 20 de agosto y deja en evidencia que Rubio utilizó su papel como periodista para favorecer los intereses del condenado esmeraldero Pedro Nel Rincón, más conocido como...