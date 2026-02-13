Reactivan orden de captura contra “Violeta”, señalada por atentado a Centro Comercial Andino

En 2022, la mujer fue capturada y enviada a la cárcel. Pero en noviembre de ese año la Fiscalía levantó la orden de captura al ser designada como gestora de paz. Foto: Fiscal

Una jueza reactivó este 13 de febrero la orden de captura contra Violeta Arango Ramírez, por el caso del atentado al Centro Comercial Andino en 2017, que dejó tres personas muertas y más de diez heridas. Alias “Violeta” fue acusada en 2023 por los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo, homicidio agravado, tentativa de homicidio y rebelión.

En 2022, la mujer fue capturada y enviada a la cárcel. Sin embargo, en noviembre de ese año la Fiscalía levantó la orden de captura al ser designada como gestora de paz del ELN en la mesa de negociación con el gobierno de Gustavo Petro.

Luego de que los diálogos fueran suspendidos en enero de 2025 por la ola de violencia desatada por esa guerrilla en el Catatumbo, “Violeta” y otros gestores de paz perdieron su reconocimiento. Ahora, una jueza ordenó nuevamente su captura y la medida de aseguramiento en un centro carcelario.

En abril de 2023, la Fiscalía presentó acusación formal contra Violeta Arango Ramírez por su presunta participación en el atentado contra el Centro Comercial Andino, ocurrido en 2017. En ese momento, una jueza de control de garantías indicó que alias “Violeta” habría obtenido por internet los planos del establecimiento días antes de la explosión de un artefacto en uno de los baños de mujeres de la plaza comercial.

Según la investigación del ente acusador, la mujer se dirigió a un local del barrio Country Sur, en la capital del país, donde solicitó un computador. Desde allí descargó los planos del Andino, los imprimió y, presuntamente, los utilizó para ubicar el explosivo.

La Fiscalía también sostuvo que Violeta Arango haría parte del autodenominado Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), organización a la que se le atribuye, además del atentando al Andino, otros actos terroristas en Bogotá entre 2015 y 2017. En la audiencia de acusación de 2023 estuvieron presentes familiares de las víctimas del atentado. En el ataque murieron Lady Paola Jaime Ovalle, de 31 años; Ana María Gutiérrez, de 41; y Julie Huynh, ciudadana francesa de 23 años.

