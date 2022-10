Reaparece “Otoniel”, exjefe del Clan del Golfo, en audiencia virtual desde EE.UU

Reaparece Dairo Úsuga desde Estados Unidos Foto: Otoniel

Con un uniforme naranja y unos audífonos reapareció el que fue el máximo jefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”. Del capo no se tenía noticias desde el pasado 4 de mayo cuando fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. De forma virtual, y en compañía de sus abogados, hizo presencia en una audiencia de preparatoria a juicio en un expediente que se surte en su contra ante un juzgado de Antioquia.

Alias “Otoniel”, en marzo de este año, previo a su extradición, fue acusado ante las autoridades por los delitos de terrorismo, homicidio, tentativa de homicidio, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, tortura y desplazamiento forzado. No obstante, en este proceso no ha tenido asesoría de sus abogados, así lo denunció Jorge Luis Gutiérrez, quien defiende los intereses del capo.

Lea aquí: Se recrudecen las amenazas contra investigador exiliado que entrevistó a “Otoniel”

“El señor Úsuga está sometido a unas restricciones carcelarias que han impedido el ingreso de los abogados colombianos. No hemos podido tener un contacto privado y directo con el señor Úsuga y en tal sentido no he podido explicarle cómo se desarrollará este proceso”, resaltó el abogado Gutiérrez, quien, además, presentó una solicitud de nulidad sobre la acusación que se presentó en contra de “Otoniel”.

A juicio de Gutiérrez, se presentaron una serie de irregularidades en el marco de la aprobación del escrito de acusación. Lo que expuso en medio de la diligencia es que, inicialmente, el anterior abogado de Úsuga llevó ante el juzgado la intención de aceptar responsabilidad por parte de “Otoniel”, pero a esa solicitud no se le dio trámite, por lo que el abogado presentó una queja que finalmente resultó con una respuesta negativa por parte de un tribunal.

Lea también: “Boyaco Sinaloa”: la historia del misterioso narco enemigo de alias “Otoniel”

De otro lado, el abogado Gutiérrez dijo que el escrito de acusación tenía una falencia, porque dejó de lado el delito de concierto para delinquir que le fue imputado en 2006 al exjefe del Clan. Los hechos que derivaron la actual investigación vinculan a Daniel Rendón, alias Don Mario, Roberto Vargas, alias Gavilán y Luis Padierna, alias Inglaterra, entre otros, con quienes “Otoniel”, según la Fiscalía, se concertó para darle vida al Clan del Golfo.

Lo que dijo en su momento el fiscal del caso es que, Dairo Antonio asumió el mando del grupo ilegal una vez se desmovilizaron las Autodefensas Unidas de Colombia, y tras la captura de Don Mario. Esa hipótesis no la desconoce la defensa de “Otoniel”, sin embargo, tiene reparos frente a la manera en la que se ha adelantado el proceso en contra del capo.

Le puede interesar: “Nicolás”, la mano derecha de alias “Otoniel” que lo delató

Explicó que el fiscal en la audiencia de acusación “no dice voy a eliminar este artículo (concierto para delinquir), sino que lo deja de mencionar. Los hechos investigados son del año 2012 hasta la fecha de captura de Úsuga que fue en octubre, entonces en la práctica el fiscal suprime los hechos delictivos desde 2006 hasta 2011 que están en la imputación”, dijo el abogado Gutiérrez. Y añadió que el retiro del delito que hizo el fiscal es ilegal.

Una vez el abogado Gutiérrez culminó su intervención, tomó la palabra el fiscal Mario Burgos, delegado del búnker en este proceso y dijo que “en ningún momento la Fiscalía ha retirado el cargo de concierto para delinquir, él (Otoniel) está imputado y acusado por ese cargo y otros”. Para Burgos, no hubo ningún acto arbitrario como lo mencionó el abogado sobre eliminar algún delito.

Lea: Así se mueve el Clan del Golfo a la espera de la extradición de “Otoniel”

El fiscal explicó que lo que se eliminó fue “un fin” y no un delito. “No existen elementos materiales probatorios para demostrar el dicho de que el delito de concierto para delinquir es con fines de narcotráfico”, resaltó el fiscal y aclaró que Otoniel seguirá imputado y acusado por ese cargo pese a que ahora no tenga relación directa con delitos conexos al narcotráfico.

Para Burgos, así como para el delegado de víctimas y el representante del Ministerio Público está claro que la solicitud de nulidad que presentó el abogado no debe prosperar porque, además, de que el delito sigue en firme, no se abarcaron “los principios que rigen las nulidades”.

Le puede interesar: Así es como la familia de Otoniel y cercanos al Clan ocultaron dinero en Antioquia

La diligencia que no tardó un poco más de dos horas culminó sin que se resolviera la inquietud del abogado de “Otoniel”. El tiempo se agotó porque no le dieron más espacio al exjefe del Clan para continuar conectado. Incluso, en algún momento se llegó a poner en duda que se pudiera conectar a la diligencia porque debía ser con un permiso del centro de reclusión donde se encuentra privado de la libertad.

El exjefe del Clan se encuentra en Estados Unidos desde el pasado 4 de mayo cuando salió fuertemente escoltado desde la Dijín de la Policía donde estuvo recluido varios días por cuenta de las diligencias de verdad, justicia y reparación que alcanzó a realizar mientras estuvo en territorio colombiano. “Otoniel”, posterior a su captura, dijo que tenía intención de contar lo que sabía sobre el conflicto, a propósito de que hizo parte de varios grupos al margen de la ley.

Lea aquí: Corte Suprema avaló extradición de Nini Úsuga, hermana de alias Otoniel

Su intención de contar la verdad lo celebraron las víctimas. No obstante, no fue de buen recibo por algunos sectores que, en algún momento, interrumpieron su iniciativa. Varios miembros de la desaparecida Comisión de la Verdad, que recibieron los testimonios de Úsuga, fueron perseguidos. En otras ocasiones sus abogados denunciaron que uniformados de la Dijín hacían presencia en las diligencias que eran reservadas y que eran interrumpidas abruptamente.

De momento, el acercamiento más cercano con la justicia desde su extradición es la diligencia que se adelantó este jueves y que continuará en la mañana de este viernes. La juez definirá si le da trámite y avala y la nulidad presentada por el abogado Gutiérrez, o si por el contrario, continúa con la preparatoria a juicio.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.