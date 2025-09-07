No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Recambio, paridad rota y frenos a Petro: así se reconfigura la Corte Constitucional

La llegada de Carlos Camargo al alto tribunal marca un momento determinante para la Corte. ¿Qué tendencias predomina en la Sala Plena? Así se ha inclinado la balanza en las últimas decisiones que le interesan a la Casa de Nariño. Solo hay algo claro: se perdió la paridad de género.

Jhordan C. Rodríguez y Redacción Judicial
07 de septiembre de 2025 - 03:00 p. m.
De izquierda a derecha y de arriba a abajo, así quedó la Sala Plena de la Corte: Juan Carlos Cortés, Jorge Enrique Ibáñez, Miguel Efraín Polo, Vladimir Fernández, Héctor Carvajal, Carlos Camargo, Natalia Ángel, Lina Marcela Escobar y Paola Meneses.
De izquierda a derecha y de arriba a abajo, así quedó la Sala Plena de la Corte: Juan Carlos Cortés, Jorge Enrique Ibáñez, Miguel Efraín Polo, Vladimir Fernández, Héctor Carvajal, Carlos Camargo, Natalia Ángel, Lina Marcela Escobar y Paola Meneses.
Foto: Archivo

El mundo judicial sigue haciendo cuentas y midiendo el impacto de la llegada de Carlos Camargo Assis a la Corte Constitucional. Una elección marcada por el ruido político, las polémicas y hasta la estigmatización por el género y la raza de una de las candidatas, que dejó de lado un debate sobre el mérito e idoneidad de quienes llegan a las altas cortes. Más allá de la polémica de esta semana, lo cierto es que la Corte atraviesa un momento decisivo, no solo porque tiene que resolver los últimos grandes expedientes relacionados con el gobierno...

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Corte Constitucional

Carlos Camargo

Gustavo Petro

Paridad de género

Corte Suprema de Justicia

Senado

Elección de magistrado

PremiumEE

 

Jose Pérez(18935)Hace 24 minutos
Ese es nuestro país, el cinismo y falta de ética de las altas cortes, les resbala toda crítica justa, después que siga bien engranado el Cartel de la Toca y vendiéndose al mejor postor. El cartel de la toga sigue más vivo que antes con la diferencia que lo han ido puliendo y mejorando para no dejarse caer.
simovid tuta rodriguez(61540)Hace 49 minutos
No pues que susto.....ya no se legisla en derecho si no en politiquería...que tristeza ..las universidades y academias valen papá....de que sirve ser los mejores estudiantes y honestos...si los espera la rosca del cartel de la toga que nunca se acabó....al contrario sigue más vivo que nunca....un triunfo del llorón y sus secuaces...me gustaría oír y ver lo que piensa don Ramiro Bejarano... Colombia a los pies de la corruptela...constituyente ya...
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar