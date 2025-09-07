Recambio, paridad rota y frenos a Petro: así se reconfigura la Corte Constitucional

De izquierda a derecha y de arriba a abajo, así quedó la Sala Plena de la Corte: Juan Carlos Cortés, Jorge Enrique Ibáñez, Miguel Efraín Polo, Vladimir Fernández, Héctor Carvajal, Carlos Camargo, Natalia Ángel, Lina Marcela Escobar y Paola Meneses. Foto: Archivo

El mundo judicial sigue haciendo cuentas y midiendo el impacto de la llegada de Carlos Camargo Assis a la Corte Constitucional. Una elección marcada por el ruido político, las polémicas y hasta la estigmatización por el género y la raza de una de las candidatas, que dejó de lado un debate sobre el mérito e idoneidad de quienes llegan a las altas cortes. Más allá de la polémica de esta semana, lo cierto es que la Corte atraviesa un momento decisivo, no solo porque tiene que resolver los últimos grandes expedientes relacionados con el gobierno...