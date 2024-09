Recluso fue abusado y empalado en la cárcel de Puerto Triunfo, Antioquia

El hecho se presentó en la cárcel de Puerto Triunfo, en Antioquia. Foto: Óscar Pérez

Jorge Carmona, defensor de derechos humanos de la región de Puerto Triunfo (Antioquia), denunció este sábado 21 de septiembre que, en la cárcel El Pesebre de ese municipio, un recluso habría sido abusado y empalado por otro hombre al interior del centro penitenciario.

De acuerdo con el defensor, el responsable del escabroso acto fue otro recluso que, según sus averiguaciones, tiene problemas psiquiátricos. El atacante, además, hirió a otros dos reos que intentaron ayudar a la víctima de abuso, quien fue trasladado a un centro médico debido a la gravedad de sus heridas.

Ante los micrófonos de Blu Radio, el defensor Carmona precisó que “un interno psiquiátrico que había ahí abusó de esa persona y lo empaló y otros dos que quisieron entrar a defenderlo también resultaron fuertemente golpeados”. Además, el defensor se presentó en el centro carcelario para conocer los avances de salud de la víctima, pero no recibió respuesta de la dirección.

“La directora de establecimiento pues tapando y escondiendo todo no me permitió entrevistarme con los dos que estaban en la cárcel porque la persona que está violada está en un centro hospitalario en La Dorada (Caldas). Hay un malestar generalizado de las tres familias por esta situación porque dicen que la guardia se enteró de lo que estaba pasando y no hicieron absolutamente nada”, denunció Carmona.

Además, de acuerdo con información recolectada por el defensor, en la cárcel El Pesebre, en Antioquia, han muerto 16 reclusos en lo que va de 2024 por diferentes circunstancias. Hasta el momento el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) no se ha pronunciado sobre los hechos denunciados.

