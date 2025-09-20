Reclutador de menores para disidencias Farc fue condenado a ocho años de cárcel

Engañó y amenazó a dos menores en para que viajaran con él desde Tolima hasta Caquetá, para unirse a las filas del grupo armado. Foto: Fiscalía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cristian Camilo Serna Hurtado, un reclutador de menores para que se sumaran a las filas de las disidencias de las Farc, fue condenado a ocho años de prisión. El hombre, quien aceptó la responsabilidad del delito de reclutamiento ilícito, operaba en la zona de Chaparral (Tolima).

El hombre aceptó los cargos durante la audiencia de imputación y se sometió a sentencia anticipada. Un juez lo condenó a ocho años y nueve meses de prisión por hechos ocurridos en agosto de 2024.

De acuerdo con la información recopilada por la Fiscalía en el caso, Serna Hurtado contactó a una niña de 13 años y a una adolescente de 17 años en Chaparral (Tolima). A las dos menores las engañó y amenazó atentar contra sus familias, para que así lo acompañaran a Caquetá y se vincularan a una estructura de las disidencias de las Farc.

Las pesquisas arrojaron que el hombre inicialmente compró tiquetes para transportar en bus a las menores de edad a Guamo (Tolima). Sin embargo, la madre de la adolescente se dio cuenta de lo que sucedía y evitó que su hija acudiera al lugar.

Por su parte, dice la Fiscalía, “la niña alcanzó a abordar el vehículo y durante el trayecto fue recuperada por unidades de la Policía Nacional, que también capturaron en situación de flagrancia al reclutador”. Desde ese momento permanece privado de la libertad.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.