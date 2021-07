‘Reconozco mi error’: twittero que pedía jugar fútbol con la cabeza de Petro

En plena campaña presidencial de 2018, desde la clandestinidad, un twittero escribió en su perfil: “Yo quiero hacer la paz twittera con los seguidores del guerrillero Petro, les propongo que en los próximos días que gane nuestro Iván Duque, los invito a que realicemos un partido en el estadio el campin, pero como no va a ver balón, vamos a utilizar la cabeza del señor Gustavo Petro”. Luego de tres años de un largo proceso jurídico, el hombre, identificado como Roberto Carlos Díaz Bedoya le ofreció disculpas públicas al líder de la Colombia Humana.

El hoy senador y precandidato presidencial, Gustavo Petro, participó en el acto, en el que Roberto Carlos Díaz Bedoya, excusó por su comentarios y publicaciones. Los hechos de intimidación se presentaron cuando Petro e Iván Duque se disputaban la segunda vuelta para el periodo 2018-2022. Aunque el senador aceptó la disculpa, aclaró que el proceso ante la justicia sigue su curso y un juez tendrá la última palabra.

Hoy públicamente en proceso de la fiscalía una de las personas que nos ha amenazado y calumniado por redes rendirá excusa pública y retracción.



La.diligencia se adelantará en la ciudad de Medellín.



La amenaza de muerte por redes es un delito. pic.twitter.com/QxzSFnrpDI — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 23, 2021

El acto se realizó en las instalaciones de la Fiscalía en Medellín a las 10 de la mañana. Las disculpas tenían como finalidad reparar al senador y hacerlo desistir del proceso penal. Aunque Gustavo Petro aceptó las disculpas de Roberto Carlos Díaz Bedoya, hizo énfasis en que actos de amenazas por redes no pueden seguir ocurriendo, por lo cual sería un juez quien determinaría el futuro del caso.

Bedoya, quien estaba en compañía de su abogada, expresó arrepentimiento por la amenaza, en la que recordaba un cruento capítulo del conflicto colombiano, aclarando que su presencia era “por un requerimiento jurídico bajo unas amenazas que yo elevé sobre un Twitter en el año 2018”. En el pronunciamiento de Bedoya, manifestó, “vine a reconocer mi error y a pedirle disculpas públicamente y personalmente aquí al doctor”, refiriéndose a Petro.

En contexto: Petro pide investigar a twittero que dice querer jugar fútbol con su cabeza

El citado Bedoya Díaz expresó que reconoció su error y que no midió las consecuencias de las amenazas que hizo en ese entonces contra el candidato presidencial. Igualmente, dijo que quería “invitar a todas las personas del país a que esta clase de sucesos, esta clase de amenazas, no se vuelvan a repetir”. “A la Fiscalía le abrí las puertas para que iniciara su investigación correspondiente, nunca me escondí y aquí estoy, senador Petro”, dijo Bedoya . Según dijo, sus actos eran contrarios a, lo que para él, buscamos todos en el país, la paz.

Por su parte, Gustavo Petro respondió que sabía el esfuerzo, tiempo y demás gastos de un proceso que decidió adelantar contra, “uno de los miles de personas que usan las redes, en este caso, para amenazarme”. Igualmente dijo que “la amenaza de muerte se ha vuelto un tema generalizado en el país”, pues, según expresó, estos hechos trascienden ideologías y partidos políticos.

En su intervención, Gustavo Petro hizo una reflexión en la que expresaba que su caso es solo uno de muchos de violencia en redes y que estas conductas no solo afectan a un individuo sino también a toda la sociedad. Para el senador, estos actos hacen que, “se vuelva invivible el país”. “Espero que esto le sirva a usted, a su familia y a sus hijos como un pasaje en la vida que educa”, le dijo el líder de la Colombia Humana a Bedoya refiriéndose a las consecuencias de las amenazas por redes.

Podría interesarle: A La Picota fue enviado joven que amenazó a hijo de Uribe en Facebook

“Nunca piense que una persona por pensar distinto a usted debe morir”, manifestó el senador antes de terminar su intervención. “Yo acepto la retractación del señor Díaz Bedoya y su disculpa pública”, sostuvo el Petro. A su vez, solicitó al fiscal del caso tramitar la sesión al correspondiente proceso judicial, pero, Petro dejó en claro que “será un juez quien determine finalmente el proceder que hay que seguir”.