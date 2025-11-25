Reforma pensional: así fue como el expediente quedó en manos de un conjuez

En una sesión extraordinaria en el alto tribunal el pasado lunes, los magistrados de la Corte Constitucional decidieron apartar del expediente a su colega, Héctor Carvajal, pues el abogado estaba impedido para participar en la discusión del espinoso proceso. Foto: Corte Constitucional

En la Sala Plena de la Corte Constitucional por fin hay movidas para que aparezca el humo blanco de una decisión que tiene al país en ascuas: el futuro de la reforma pensional del gobierno Petro. En una sesión extraordinaria en el alto tribunal el pasado lunes, los magistrados decidieron apartar del expediente a su colega, Héctor Carvajal, pues el abogado estaba impedido para participar en la discusión del espinoso proceso. Había sido consultor de Colpensiones, una entidad con interés en el resultado de la decisión, y además emitió conceptos...