Judicial
Reforma pensional: así fue como el expediente quedó en manos de un conjuez

La Corte Constitucional apartó del expediente al magistrado Héctor Carvajal, pues estaba impedido para participar del caso. Luego de su salida de la Sala Plena, los ocho magistrados que quedaron votaron la ponencia del caso, pero quedaron en empate. Ahora, el abogado Carlos Pablo Márquez tiene la última palabra.

Jhordan C. Rodríguez
25 de noviembre de 2025 - 02:03 a. m.
En una sesión extraordinaria en el alto tribunal el pasado lunes, los magistrados de la Corte Constitucional decidieron apartar del expediente a su colega, Héctor Carvajal, pues el abogado estaba impedido para participar en la discusión del espinoso proceso.
Foto: Corte Constitucional

En la Sala Plena de la Corte Constitucional por fin hay movidas para que aparezca el humo blanco de una decisión que tiene al país en ascuas: el futuro de la reforma pensional del gobierno Petro. En una sesión extraordinaria en el alto tribunal el pasado lunes, los magistrados decidieron apartar del expediente a su colega, Héctor Carvajal, pues el abogado estaba impedido para participar en la discusión del espinoso proceso. Había sido consultor de Colpensiones, una entidad con interés en el resultado de la decisión, y además emitió conceptos...

Jhordan C. Rodríguez

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
Jesús V(0u41y)Hace 12 minutos
La Corte cuánto le cuesta a los contribuyentes, y no pudieron ponerse de acuerdo para aprobar o desaprobar una reforma que es de interés nacional. Al tener una Corte atravesada por la política, sus decisiones no son de fiar. El sesgo se nota a leguas, Camargo votó, pero Carvajal no.
UnaVezMás (22193)Hace 12 minutos
Lástima la politización de la política, ahí están Ibáñez, con toda su cizaña, y ahora Camargo, sin los pergaminos para estar allí.
