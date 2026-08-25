Reforma pensional de Petro: ¿Qué sigue después de la aprobación de la Corte Constitucional?

El alto tribunal, en decisión mayoritaria, encontró que la mayoría de la ley se ajusta a la Constitución y, en consecuencia, le da vida a una histórica iniciativa del gobierno anterior. Sin embargo, un paquete de artículos fue devuelto al Congreso. Foto: Santiago Ramírez Marín

La Sala Plena de la Corte Constitucional se abstuvo por dos años de tomar una decisión de fondo sobre la reforma pensional impulsada por el gobierno del expresidente Gustavo Petro. En ese tiempo, dejaron que terminara su mandato y que pasara una época electoral que iba a estar permeada inevitablemente por cualquier decisión que profiriera el alto tribunal sobre una de las propuestas banderas del progresismo. Ya sin esa presión encima, la Sala Plena determinó que la reforma pensional estaba ajustada a la Constitución y podía seguir con vida....