Momento clave en la Corte Constitucional que puede cambiar el rumbo de la reforma pensional

En una sesión extraordinaria en el alto tribunal el pasado lunes, los magistrados de la Corte Constitucional decidieron apartar del expediente a su colega, Héctor Carvajal, pues el abogado estaba impedido para participar en la discusión del espinoso proceso. Foto: Corte Constitucional

La Corte Constitucional entró hoy en un momento que sería clave para destrabar un expediente cuya decisión el país lleva esperando ya casi dos años. Este miércoles 18 y jueves 19 de febrero, la Sala Plena tiene en el orden del día discutir el tema de la reforma pensional del gobierno Petro. Un caso clave para el Ejecutivo y que lleva meses sin decisión de fondo.

Estos dos días son claves porque el alto tribunal estaría por resolver un asunto que no estaba en los planes de la Corte, pero que llegó en las últimas semanas. Se trata del...