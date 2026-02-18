Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Momento clave en la Corte Constitucional que puede cambiar el rumbo de la reforma pensional

El alto tribunal analiza si aparta a Jorge Enrique Ibáñez, el magistrado ponente de la reforma pensional de Petro. De prosperar el impedimento o la recusación, habría nuevo ponente, se retiraría la ponencia que pedía tumbar la iniciativa y cambiaría el equilibrio de mayorías en la Corte Constitucional. Los ojos están puestos en la Sala Plena.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
18 de febrero de 2026 - 10:00 a. m.
En una sesión extraordinaria en el alto tribunal el pasado lunes, los magistrados de la Corte Constitucional decidieron apartar del expediente a su colega, Héctor Carvajal, pues el abogado estaba impedido para participar en la discusión del espinoso proceso.
En una sesión extraordinaria en el alto tribunal el pasado lunes, los magistrados de la Corte Constitucional decidieron apartar del expediente a su colega, Héctor Carvajal, pues el abogado estaba impedido para participar en la discusión del espinoso proceso.
Foto: Corte Constitucional

La Corte Constitucional entró hoy en un momento que sería clave para destrabar un expediente cuya decisión el país lleva esperando ya casi dos años. Este miércoles 18 y jueves 19 de febrero, la Sala Plena tiene en el orden del día discutir el tema de la reforma pensional del gobierno Petro. Un caso clave para el Ejecutivo y que lleva meses sin decisión de fondo.

Estos dos días son claves porque el alto tribunal estaría por resolver un asunto que no estaba en los planes de la Corte, pero que llegó en las últimas semanas. Se trata del...

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Reforma pensional

Corte Constitucional

Jorge Enrique Ibáñez

Reformas Petro

Paola Meneses

PremiumEE

Gobierno Petro

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.