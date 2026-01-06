Logo El Espectador
Judicial
Reforma pensional: el caso que no pudo resolver la Corte Constitucional en 2025

El proceso, que es del mayor interés para el gobierno Petro, estuvo cargado de errores y polémicas. Aunque el presidente del alto tribunal apuntó en tres ocasiones a tumbar la iniciativa, no hubo decisión. Este es el torpedeado camino que ha recorrido el expediente.

Jhordan C. Rodríguez
06 de enero de 2026 - 10:59 p. m.
La vicepresidenta Francia Márquez, el presidente Gustavo Petro y el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán.
La vicepresidenta Francia Márquez, el presidente Gustavo Petro y el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La demanda que pide tumbar la reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro era el expediente más importante que tenía para resolver en 2025 la Sala Plena de la Corte Constitucional. Sin embargo, errores en el proceso, idas y vueltas de la iniciativa entre el Congreso y la Corte, recusaciones, así como la falta de concertación entre magistrados y otros baches en el camino, llevaron a que el caso, que está en el alto tribunal desde hace más de un año, finalmente quedara en manos de un conjuez que tendrá en 2026 la última palabra...

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
