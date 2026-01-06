Reforma pensional: el caso que no pudo resolver la Corte Constitucional en 2025

La vicepresidenta Francia Márquez, el presidente Gustavo Petro y el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La demanda que pide tumbar la reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro era el expediente más importante que tenía para resolver en 2025 la Sala Plena de la Corte Constitucional. Sin embargo, errores en el proceso, idas y vueltas de la iniciativa entre el Congreso y la Corte, recusaciones, así como la falta de concertación entre magistrados y otros baches en el camino, llevaron a que el caso, que está en el alto tribunal desde hace más de un año, finalmente quedara en manos de un conjuez que tendrá en 2026 la última palabra...