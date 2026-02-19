Publicidad

Reforma pensional: el caso que se le sigue complicando a la Corte Constitucional

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez ya no es más el ponente del expediente que revisa la demanda que pide tumbar la iniciativa gubernamental. Su salida le da un respiro a la Sala Plena para que baje la marea de las elecciones y puedan debatir un nuevo proyecto de fallo, pero alarga todavía más una discusión que el país espera.

Jhordan C. Rodríguez
19 de febrero de 2026 - 11:48 a. m.
Foto: Óscar Pérez

Han pasado 18 meses desde que la Corte Constitucional empezó el estudio de una demanda que pidió tumbar la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro y todavía no ha dado el debate jurídico que le corresponde. Entre errores, recursos, impedimentos, conciliaciones y hasta el llamado de un conjuez para que le ayudara a la Sala Plena a destrabar la votación, el expediente dio ayer un salto hacia atrás que retrasa, todavía más, una decisión de fondo que tiene al país en vilo. Por unanimidad, la Sala Plena apartó del caso a quien fue desde...

Jhordan C. Rodríguez

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
Conoce más

