Reforma pensional: dos años de espera y el riesgo de volver al punto de partida

La Corte Constitucional vuelve a discutir una reforma que lleva más de un año suspendida y que podría regresar, por segunda vez, al Congreso. Mientras los magistrados siguen divididos, trabajadores, Colpensiones y fondos privados esperan una definición sobre las reglas que regirán el sistema pensional. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Dos años después de que la reforma pensional llegó a la Corte Constitucional, su futuro podría volver al punto de partida. Desde las nueve de la mañana de este martes 25 de agosto, la Sala Plena discutirá una ponencia que propone devolver la ley, otra vez, a la Cámara de Representantes para corregir errores en su trámite. La decisión prolongaría una espera que comenzó en junio de 2025, cuando el alto tribunal suspendió la entrada en vigor de la mayor parte de la reforma del gobierno de Gustavo Petro. Desde entonces, trabajadores próximos a...