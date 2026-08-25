Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Reforma pensional: dos años de espera y el riesgo de volver al punto de partida

La Corte Constitucional vuelve a discutir una reforma que lleva más de un año suspendida y que podría regresar, por segunda vez, al Congreso. Mientras los magistrados siguen divididos, trabajadores, Colpensiones y fondos privados esperan una definición sobre las reglas que regirán el sistema pensional.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Jhordan C. Rodríguez
Jhordan C. Rodríguez
25 de agosto de 2026 - 10:58 a. m.
La Corte Constitucional vuelve a discutir una reforma que lleva más de un año suspendida y que podría regresar, por segunda vez, al Congreso. Mientras los magistrados siguen divididos, trabajadores, Colpensiones y fondos privados esperan una definición sobre las reglas que regirán el sistema pensional.
La Corte Constitucional vuelve a discutir una reforma que lleva más de un año suspendida y que podría regresar, por segunda vez, al Congreso. Mientras los magistrados siguen divididos, trabajadores, Colpensiones y fondos privados esperan una definición sobre las reglas que regirán el sistema pensional.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Dos años después de que la reforma pensional llegó a la Corte Constitucional, su futuro podría volver al punto de partida. Desde las nueve de la mañana de este martes 25 de agosto, la Sala Plena discutirá una ponencia que propone devolver la ley, otra vez, a la Cámara de Representantes para corregir errores en su trámite. La decisión prolongaría una espera que comenzó en junio de 2025, cuando el alto tribunal suspendió la entrada en vigor de la mayor parte de la reforma del gobierno de Gustavo Petro. Desde entonces, trabajadores próximos a...

Jhordan C. Rodríguez

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Reforma pensional

Corte Constitucional

Gustavo Petro

Pensiones en Colombia

Colpensiones

Fondos de pensiones

PremiumEE

 

Ptolomeo(73769)Hace 3 minutos
Una Corte que le dio la espalda al trabajador colombiano y todo por politiquería. El colmo que guardasen por dos años esta importante reforma que beneficiaba a la clase trabajadora. Inconscientes, partidistas e indignos de pertenecer a esta corporacion que se encarga de hacer justicia. A ellos no los afecta ni les importa la equidad, ni la pobreza del colombiano promedio. Como tienen jugosos sueldos y poder son indiferentes al bienestar general de la población
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.