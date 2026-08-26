Reforma pensional: estos son los asuntos que la Corte Constitucional devolvió al Congreso

Entre ellos están los beneficios para las madres, las comisiones de los fondos privados, los impuestos sobre las pensiones y el trato diferencial para comunidades étnicas y campesinas. Foto: Katerine González Clavijo

La mayor parte de la reforma pensional de la administración de Gustavo Petro superó la revisión de la Corte Constitucional, pero la discusión todavía no ha terminado. El alto tribunal encontró que la Cámara de Representantes corrigió casi todos los errores cometidos durante la aprobación de la ley en 2024, aunque dejó pendientes alrededor de diez puntos que deberán volver al Congreso. La razón no está relacionada con su conveniencia ni con su contenido: varias propuestas presentadas por los congresistas no fueron discutidas y votadas...