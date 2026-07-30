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Reforma pensional: la papa caliente que la Corte Constitucional le dejará a De la Espriella

Cinco meses después de llegar al despacho de la magistrada Paola Meneses, la demanda contra la reforma pensional sigue sin ponencia. Mientras hay silencio en la Corte, millones de afiliados esperan una decisión que podría quedar en manos del próximo gobierno, que promete darle la vuelta a una iniciativa bandera de Gustavo Petro.

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Jhordan C. Rodríguez
Jhordan C. Rodríguez
30 de julio de 2026 - 01:58 a. m.
Millones de afiliados esperan una decisión que podría quedar en manos del próximo gobierno, que promete darle la vuelta a una iniciativa bandera de Gustavo Petro.
Millones de afiliados esperan una decisión que podría quedar en manos del próximo gobierno, que promete darle la vuelta a una iniciativa bandera de Gustavo Petro.
Foto: Archivo

Al interior de la Corte Constitucional hay un expediente que pareciera haber desaparecido del radar de la Sala Plena: la demanda de la exsenadora y excandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia Laserna, contra la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro. El caso, que sigue teniendo en vilo al país, parece no avanzar al interior del alto tribunal y el futuro de los pensionados y trabajadores que están próximos a acceder al derecho pensional es incierto. No se sabe con lujo de detalles qué ha pasado con el expediente...

Jhordan C. Rodríguez

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
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