Reforma pensional: la papa caliente que la Corte Constitucional le dejará a De la Espriella

Millones de afiliados esperan una decisión que podría quedar en manos del próximo gobierno, que promete darle la vuelta a una iniciativa bandera de Gustavo Petro. Foto: Archivo

Al interior de la Corte Constitucional hay un expediente que pareciera haber desaparecido del radar de la Sala Plena: la demanda de la exsenadora y excandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia Laserna, contra la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro. El caso, que sigue teniendo en vilo al país, parece no avanzar al interior del alto tribunal y el futuro de los pensionados y trabajadores que están próximos a acceder al derecho pensional es incierto. No se sabe con lujo de detalles qué ha pasado con el expediente...