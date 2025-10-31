Logo El Espectador
Judicial
Reforma pensional: las tensiones y el pulso en la Corte Constitucional por debate clave

El expediente más importante del país divide a la Corte Constitucional. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez pide tumbar la reforma, mientras el Gobierno intenta mantener a su favor al magistrado Héctor Carvajal. Entre recusaciones y presiones, el futuro del proyecto clave del Ejecutivo sigue en suspenso.

Jhordan C. Rodríguez
Jhordan C. Rodríguez
31 de octubre de 2025 - 02:00 a. m.
La discusión en la Sala Plena, por ahora, se ha concentrado en resolver recusaciones contra los magistrados y no en el fondo del debate.
La demanda que pide tumbar la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro es, en este momento, el expediente más importante que atiende la Corte Constitucional. Sin embargo, a pesar de ser de la mayor prioridad para la Sala Plena del alto tribunal, el debate jurídico ha quedado en un segundo plano por un ambiente permeado por la política que, incluso, tiene con malestar a más de un magistrado y ha generado tensiones entre colegas. El Espectador conoció detalles de cómo se mueven las distintas ramas del poder alrededor del...

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Corte Constitucional

Reforma pensional

Reforma pensional en la Corte

Jorge Enrique Ibáñez

Gustavo Petro

UnaVezMás (22193)Hace 16 minutos
Política pura y dura! Ese Ibáñez es muy ratica
