Reforma pensional: las tensiones y el pulso en la Corte Constitucional por debate clave

La discusión en la Sala Plena, por ahora, se ha concentrado en resolver recusaciones contra los magistrados y no en el fondo del debate. Foto: Archivo Particular

La demanda que pide tumbar la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro es, en este momento, el expediente más importante que atiende la Corte Constitucional. Sin embargo, a pesar de ser de la mayor prioridad para la Sala Plena del alto tribunal, el debate jurídico ha quedado en un segundo plano por un ambiente permeado por la política que, incluso, tiene con malestar a más de un magistrado y ha generado tensiones entre colegas. El Espectador conoció detalles de cómo se mueven las distintas ramas del poder alrededor del...