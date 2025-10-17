Logo El Espectador
Reforma pensional: nueva ponencia de Ibáñez propone tumbar la iniciativa de Petro

El presidente del alto tribunal lidera el estudio de la demanda en contra de la iniciativa del gobierno Petro. Es la tercera ponencia que presenta en el caso y, nuevamente, dice que la norma va en contra de la Constitución. Estos son los detalles.

Redacción Judicial
17 de octubre de 2025 - 10:26 p. m.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, es ponente del expediente.
La reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro se juega la vida en la Corte Constitucional y la ponencia presentada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez apunta a que debe caerse totalmente. El presidente del alto tribunal, quien lidera el estudio del proceso, presentó, por tercera vez, un proyecto de fallo en el que señala que la iniciativa gubernamental no es acorde con la Constitución y no debe seguir en pie.

El documento, de 83 páginas, dentro de otras cosas, señala que, a pesar de que el proyecto fue devuelto a la Cámara de Representantes para que volviera a debatir y votar la iniciativa, no se subsanaron los vicios de trámite encontrados por el alto tribunal.

Noticia en desarrollo...

