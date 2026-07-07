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Regreso del Esmad y fortalecimiento de la fuerza pública: propuestas del próximo mindefensa

El general (r) Jorge Eduardo Mora López, designado como nuevo ministro de Defensa por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, contó en entrevistas con varios medios cuáles serán algunas de sus principales propuestas cuando asuma la cartera el 7 de agosto.

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Redacción Judicial
07 de julio de 2026 - 02:55 p. m.
El uniformado en retiro será el primer ministro de Defensa del gobierno de Abelardo de la Espriella.
El uniformado en retiro será el primer ministro de Defensa del gobierno de Abelardo de la Espriella.
Foto: Archivo Particular
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Horas después de que el presidente electo Abelardo de la Espriella confirmara al general en retiro Jorge Eduardo Mora López como su ministro de Defensa, el propio funcionario designado anunció en medios varios de los lineamientos que marcarán el rumbo del sector durante los primeros días del nuevo Gobierno.

Uno de los primeros temas abordados por Mora López fue el modelo de seguridad urbana que impulsará la nueva administración: el llamado Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana. Según explicó, esta estrategia buscará articular a alcaldes, autoridades locales, integrantes de la Fuerza Pública, la reserva de veteranos y el sector empresarial en torno a un mismo propósito. El instrumento, equiparado por defensores de derechos humanos con las antiguas Convivir, quedará formalizado mediante un decreto que De la Espriella firmaría el mismo día de su posesión.

Mora López resumió la apuesta como una articulación entre el Gobierno, la ciudadanía y las Fuerzas Militares. En sus palabras, se trata de involucrar de manera más directa a los líderes y autoridades locales en su relación con la Policía y los organismos de seguridad, de modo que todos los actores mencionados, autoridades territoriales, Fuerza Pública, veteranos y empresarios, actúen de forma coordinada.

Para respaldar ese esquema, adelantó que se contemplan mecanismos de judicialización exprés y un fortalecimiento de la extinción de dominio, con el fin de agilizar la respuesta institucional frente a los delitos que afectan la seguridad ciudadana.

El segundo gran anuncio del ministro designado tiene que ver con el futuro del Escuadrón Móvil Antidisturbios. En 2022, tras el estallido social, el Gobierno de Gustavo Petro reemplazó al Esmad por la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), un cambio consagrado a través del decreto 003.

Para Mora López, esa reforma limitó de forma considerable la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública ante situaciones de alteración del orden público, actuando, según dijo, dentro de los márgenes que exigen los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

El ministro designado confirmó que una de las primeras medidas del nuevo Ejecutivo será derogar ese decreto y otras normas asociadas a la creación de la Undmo, lo que en la práctica significaría el regreso del Esmad como parte del esquema de seguridad del país. “Se van a derogar una serie de decretos que le ataban las manos a la fuerza pública”, declaró Mora López al referirse a esta decisión, que se suma a la lista de cambios que el equipo de empalme del presidente electo prepara de cara a la instalación del nuevo Gobierno.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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Gilberto R.M.(54899)Hace 21 minutos
Eso lo sabía el pueblo: Miles y miles de millones de DÓLARES aportados a la campaña del miserable tipejo con juramento de sometimiento a la Constitución Gringa, vergonzante manipulación de la Inteligencia ARTIFICIAL, con la prensa elitista criolla a su servicio, con mentiras y calumnias a granel. sembrando MIEDO por doquier, prometiendo DESTRIPAR a sus contrarios, FRACKING al por mayor. Colombia con ese tipo se volvería un MIERDERO.
Arsenio Rueda(19932)Hace 45 minutos
No a la dictadura mejor sería repetir elecciones limpias
juan de dios gonzalez garcia(31109)Hace 51 minutos
La patria milagro será la patria sangre...según las nuevas políticas del gobierno de dela espriella. Ojalá que los muertos, de haberlos, sea de esos que votaron. Por esa nueva política, retrógrada y de destripación.
MiguelAngel(71324)Hace 53 minutos
Vuelve el autoritarismo, la persecución, la muerte.
humberto jaramillo(12832)Hace 55 minutos
Cómo habrá que entender eso de los mecanismos de judicializacion exprés con el fortalecimiento de la capacidad de la fuerza pública volviendo al esmad que disolvía las manifestaciones pacíficas a la fuerza y las convertía en vandalicas
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