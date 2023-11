Restituyen tierras a poeta antioqueño que fue secuestrado por el ELN

Orlando Betancur Restrepo fue secuestrado en abril de 2002./ Ilustración de William Niampira. Foto: William Niampira

Desde hace dos semanas el ELN tiene en suspenso la mesa de negociación de paz con el Gobierno, tras conocerse que tenían secuestrado al papá de Luis Díaz, quien fue liberado el pasado 9 de noviembre. Además, en estos momentos las autoridades investigan si ese mismo día el grupo criminal también fue responsable del secuestro de cinco personas en Saravena, Arauca. Esa aberrante práctica de la estructura ilegal es justificada por el propio ELN desde hace varias décadas como un mecanismo de financiación. Incluso, este fin de semana, el líder de esa organización al margen de la ley, Antonio García, se atrevió a decir que eran un “grupo pobre” y volvió a plantear un polémico asunto: financiar al ELN mientras se negocia la Paz.

Lea: Comunidad negra de Nariño reclama tierra en disputa por narcos y guerrillas

Mientras el espinoso asunto del secuestro se resuelve en la mesa de Paz con los elenos, El Espectador conoció que una de las decenas de víctimas de esta guerrilla acaba de ser reparada por el Estado luego de más de 20 años de haber quedado en manos de esa organización subversiva. Se trata de Orlando Betancur Restrepo, poeta, escritor y periodista oriundo de Betania y que es reconocido en ese municipio por ser un promotor cultural y memoria viva de la violencia que ha padecido la subregión del suroeste antioqueño. Este diario conoció un fallo del Tribunal Superior de Antioquia en el que resuelve restituir un predio de once hectáreas que le fueron arrebatadas en 2002, luego de que ese grupo criminal lo desplazara.

El documento de 14 páginas hace un detallado relato sobre la tragedia de Betancur y su familia. En 1997, narra la decisión judicial, el poeta fue víctima de extorsiones a través de vacunas pedidas por las guerrillas que hacían presencia en la zona, lo que lo obligó a desplazarse a Medellín. Cinco años después, en abril de 2002, Betancur retornó al municipio para vender un terreno, sin embargo, guerrilleros del ELN lo secuestraron durante tres meses. Aunque con los años pudo retornar y recuperar parte de los daños ocasionados en el predio por el abandono del mismo, Betancur buscaba una decisión judicial que acreditara el horror que él y sus familias tuvieron que vivir durante los años noventa y 2000 por cuenta del ELN.

“El 11 de abril viajé a Betania para realizar la pequeña transacción, a pesar de la oposición de mi familia, y el doce a nuestra finca para mirar el lote y encontrarme con el comprador. En las noticias matinales que trasmitía la radio del carro en que iba, recordaron que tres años atrás, en esa misma fecha, el E.L.N. había secuestrado el avión Fokker 50 de Avianca con 46 ocupantes. No sospeché que esta misma fecha iría a recordarla el resto de mi vida. Me detuve en mi finca la Pradera a tomar un baño. Cuando me disponía a salir me detuvieron dos hombres armados y uniformados”, cuenta Betancur.

En sus extensos relatos —incluso tiene un diario que actualizó durante los 104 días que estuvo en cautiverio— cuenta que el secuestro le dejó heridas que no pudo sanar jamás. “Me siento desorientado, inseguro y con la sensibilidad a flor de piel. Muchas cosas me duelen más que antes, como cuando me entero de que otro ser humano ha sido secuestrado y me imagino que va a vivir las mismas terribles experiencias que viví yo y que otra familia va a sufrir el dolor y la incertidumbre que sufrió la mía. Entonces siento, lo que han dado en llamar, “dolor de patria’'(...) El secuestro no termina el día de la liberación. Empecé a sentirme desorientado, con la brújula descompuesta, sin hallar la forma de ligar mi vida anterior con la presente. Mi salud física empezó también a deteriorarse”, escribió Betancur.

“El fallo judicial advierte que la justicia colombiana no le satisfizo a Betancur los derechos a la restitución, el acceso a la administración de justicia y a obtener una tutela judicial efectiva en favor de las víctimas del conflicto armado, las medidas previstas como complementarias en el marco de la política pública de restitución de tierras”, señala el fallo judicial, que contempla una entrega simbólica a Betancur y su familia por parte de las autoridades.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.