Reuniones privadas y contratos amarrados: las pistas de la Fiscalía en imputación contra Roa

El presidente de Ecopetrol fue imputado en uno de los dos procesos por los cuales está siendo investigado. El primero está relacionado con la compra de un lujoso apartamento y un posible direccionamiento indebido de contratos. Roa no aceptó cargos y este jueves tendrá que asistir a una segunda imputación, pero sobre otro expediente relacionado con posibles irregularidades en las financiación de la campaña de Gustavo Petro en 2022.

Gustavo Montes Arias
12 de marzo de 2026 - 02:30 a. m.
Desde que estallaron los escándalos en noviembre de 2024, Roa ha sido insistente en defender su inocencia.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, atendió en la mañana del 11 de marzo su primera cita con la justicia, como parte del proceso que se adelanta en su contra por el delito de tráfico de influencias. Con el ceño fruncido y la mirada atenta, durante más de tres horas escuchó la imputación que hizo la fiscal Claudia Emilia Garrido Durán ante el despacho del juez 35 de control de garantías de Bogotá. La funcionaria del búnker reseñó, de forma rápida y concreta, cómo entre 2024 y 2025 la cabeza de la estatal petrolera habría aprovechado...

MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 58 minutos
El problema de Roa es su posición pasiva ante la posición activa de su novio dentro de la sala de juntas de Ecopetrol
