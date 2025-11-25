Revelan audio de Wilmar Mejía, de la DNI, en el que presionaría a oficiales del Ejército y Policía

Los audios fueron grabados por personal de la DNI, que aseguraron que Wilmar Mejía habría sido designado en la entidad por orden directa de Casa de Nariño. Foto: Archivo Particular

El nombre de Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), ha sido clave en el reciente escándalo que involucra posibles vínculos entre funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, altos mandos militares y miembros de la disidencia de las Farc de alias “Calarcá”. De acuerdo con Noticias Caracol, la DNI se vio implicada tras la aparición de audios, chats y documentos en los que el grupo armado lo menciona.

En paralelo a este presunto entramado criminal, que ya está siendo investigado por la Fiscalía y organismos de control, El Tiempo reveló varias grabaciones que muestran una voz identificada como la de Mejía, de acuerdo con el diario, y otra de una persona cercana al Presidente, solicitando información bajo advertencia de posibles retiros o traslados. Los audios fueron grabados por personal de la DNI, que añadieron que Wilmar Mejía habría sido designado en la entidad por orden directa de Casa de Nariño.

Estas reuniones ocurrieron cuando Mejía ya trabajaba en la DNI. Asimismo, la entidad aclaró que la información de los computadores que fueron incautados a alias ‘Calarcá’, donde se menciona a Wilmar Mejía, corresponde a hechos anteriores a su ingreso en la institución.

Según el informe de El Tiempo, oficiales de la Policía y del Ejército han mostrado su inconformidad porque decisiones sobre cursos, ascensos, retiros y reintegros de altos oficiales ahora dependen de la DNI y de instrucciones de Casa de Nariño, y no de la junta de generales. Fuentes indicaron al diario que algunos ascensos y comisiones al exterior se retrasaron por la falta de aprobación de la contrainteligencia de la DNI, y que durante los polígrafos se les preguntaba directamente sobre generales activos y retirados y posibles seguimientos al gobierno de Gustavo Petro.

La entidad negó estos hecho, y aunque los ascensos se concretaron, estos señalamientos volvieron a tomar fuerza tras el reportaje de Noticias Caracol, en el que se señaló que Wilmar Mejía, delegado del presidente Petro en la Universidad de Antioquia, habría asistido a reuniones con las disidencias de “Calarcá” en Bogotá para crear una fachada de seguridad que les permitiría al grupo armado operar con vehículos blindados y armas legales.

En uno de los audios revelados de la conversación entre funcionarios del DNI y Mejía, este último aborda la urgencia de algunos nombramientos pendientes en la Policía: “Lo que pasa es que la premura mía es que estamos a contrarreloj. Ayer me informaron que falta un visto bueno del Presidente para unos nombramientos nuevos que hay para Polfa y bueno, varios. Por agenda el hombre no se ha sentado, pero ya está en el escritorio de él y, obviamente llegando él también llegaría el Ministro de Defensa a firmar lo que tenga en el escritorio. Entonces, digamos que eso ha sido como la premura”.

Cuando el oficial le pregunta si aún podía ayudar en estas diligencias, se escucha que Mejía le da instrucciones precisas: “Total, yo le dije a él, venga guevón. Él la tiene clara. Yo le dije siéntese con él que el coronel le cuenta todo lo que en el trasegar de su carrera tiene que tener información guardada. Mire a ver qué le sirve a usted y qué le sirve para que usted los siente con el director del DNI que le habla al oído al Presidente o con el Presidente directamente, dependiendo el punto y que los dos se beneficien mutuamente. Eso es un CVY (…) pero no me lo vaya a dejar tirado”.

Mejía añade además que el coronel debe ser completamente franco: “Dígale al coronel que me hable a calzón quitado, que no se vaya a guardar nada, que me cuente todo, que de todo lo que sabe algo sacamos en beneficio mutuamente”. Enseguida, advierte sobre la necesidad de proteger la identidad y carrera del oficial: “La idea es que pueda seguir y ascienda a coronel. Es que pueda seguir con su trasegar institucional. Pero si lo van a salvar hoy para entregarlo en 3 meses, pues no hicimos nada”.

El audio continúa con referencias a la coyuntura política: el oficial le asegura que se necesita una cortina de humo por la situación actual del país. Mejía refuerza la idea, vinculando la información a la defensa del presidente: “Donde ellos puedan hacer eso y desviar la atención, usted queda como un príncipe. Obviamente, usted no va a quedar quemado. Porque si usted queda quemado, cómo lo salvo yo con el otro Gobierno. Eso es lo que hay que salvaguardar, la imagen suya. Usted no puede figurar”.

En la segunda grabación revelada por El Tiempo, se solicita directamente información que demuestre que generales u otros oficiales habrían ordenado seguimientos contra el gobierno Petro, advirtiendo que los funcionarios de la DNI “no son ningunos guevones”. También se hace mención de antecedentes de la coronel de la Policía Julie Katherine Ruiz, involucrada en el caso Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo, quien en enfrenta un proceso penal en Colombia por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio por dar u ofrecer.

Respuesta de Wilmar Mejía sobre presuntos nexos con disidencias

El pasado 24 de noviembre, Mejía respondió al especial de Noticias Caracol que lo señala de haber sostenido reuniones y coordinaciones con la disidencia del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), liderada por alias “Calarcá”. El funcionario calificó los señalamientos como “ilógicos y alejados de la realidad”.

En una carta pública, aseguró que nunca ha recibido instrucciones del presidente Petro, del director de la DNI ni de ninguna autoridad para reunirse con integrantes de grupos armados, ni en Colombia ni fuera del país. Reiteró que su labor se limita a la “inteligencia estratégica”, sin funciones operativas o militares, y siempre dentro de los límites de la ley.

Mejía negó haber participado en reuniones para entregar información de inteligencia, crear empresas de seguridad, facilitar adquisición de armas o influir en trámites ante autoridades de vigilancia privada. También rechazó cualquier intervención en pactos de no agresión entre unidades militares y grupos de las disidencias de las Farc.

