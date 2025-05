Reviven tutela de Papá Pitufo que pide tumbar el proceso en su contra

Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo y conocido como 'El Zar del Contrabando'. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Tribunal Superior de Bogotá acaba de revivir una tutela presentada por el zar del contrabando, Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, con la que busca tumbar todo el proceso en su contra. De acuerdo con lo revisado por la Sala Penal del Tribunal, a Pitufo se le vulneró su derecho al debido proceso y ahora tendrá una nueva oportunidad para que se anule la imputación en su contra por los delitos de concierto para delinquir y cohecho que se hizo sin su presencia.

A finales de enero de este año, se realizó la audiencia de imputación en contra de Buitrago Marín en contumacia, es decir, que el trámite judicial podía adelantarse así él no estuviera en el país. Ese mismo día, el 31 de enero de 2025, al final de la audiencia en el Juzgado 48 Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá, la defensa de Papá Pitufo presentó una tutela contra el procedimiento, por considerar que se vulneró el debido proceso al no estar presente Diego Marín y que, según la defensa, no se le permitió el uso de la palabra a sus abogados durante casi toda la audiencia.

Por esas razones, la defensa del zar del contrabando pidió que "se deje sin efectos la audiencia de formulación de imputación con lo que esto conlleva, con la finalidad de que se le dé trámite a la solicitud elevada por su defendido el 28 de enero de esta anualidad que correspondía, estar presente en la mencionada vista pública". La demanda cayó en el Juzgado 5 Penal del Circuito de Bogotá, que declaró improcedente la petición por considerar que el proceso penal ya estaba en curso y había otras acciones que la defensa pudo haber presentado antes de la tutela.

La defensa impugnó esa decisión del Juzgado 5 señalando que era errónea y que no tuvo en cuenta las vulneraciones que, a su parecer, se habían cometido en la audiencia. El caso de la tutela llegó a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que decidió admitir la tutela de Papá Pitufo y anular lo que se había hecho sobre ella desde que pasó por el primer juzgado. En el análisis que hizo el Tribunal resalta que hubo errores en el procedimiento.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.