Revolcón en cúpula militar anunciado por Petro no ha sido oficializado por falta de firmas

Las órdenes que puede emitir la nueva cúpula militar están en pausa. El revolcón anunciado por el presidente Gustavo Petro que abrió a puerta para la llegada de nuevos oficiales al frente de la comandancia de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), se expuso el 29 de diciembre del año pasado. Sin embargo, dos meses después, el mandatario aún no ha firmado el decreto con el que se oficializan estos nombramientos.

En total fueron ocho los cambios que ordenó el jefe de Estado, en lo que también quedaron designados los segundos comandantes de las Fuerzas. Según indicó el medio La FM, el documento aún reposa en el despacho del primer mandatario, quien no ha oficializado los cargos. Comandantes de algunas unidades, como la Escuela Superior de Guerra, la Jefatura de Operaciones Conjuntas, la Inspección General y las jefaturas de Estado Mayor del Ejército Nacional, siguen a la espera de que se formalicen estos nombramientos.

El decreto que debe ser firmado por el primer mandatario permitirá que la cúpula militar y sus respectivas unidades tengan ratificados a sus comandantes, lo que les daría la potestad de impartir órdenes, tomar decisiones y firmar documentos. La falta de formalización de estos nombramientos se presenta en medio de la creciente preocupación por hechos de violencia relacionados con campañas políticas.

El revolcón en la cúpula militar

El 30 de diciembre pasado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presentó a quienes a partir de ese momento estarían al mando de la protección de los colombianos por orden del jefe de Estado. Se trató del general Hugo Alejandro López Barreto, quien se desempeñaba como jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y reemplazó al almirante Francisco Cubides en el Comando General.

Asimismo, el jefe de cartera presentó al general Carlos Fernando Silva Rueda, quien llegó a reemplazar al general Luis Carlos Córdoba Avendaño, saliente comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). También estuvo presente el mayor general Royer Gómez Herrera, nuevo comandante del Ejército Nacional.

