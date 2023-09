Revolcón en el Ejército por caso Tierralta: en total retiran a 18 militares

Los hombres armados, que intimidaron a campesinos de Tierralta, pertenecerían a un batallón con sede en Córdoba. Foto: Archivo particular

El General Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, comandante del Ejército, dio a conocer en la mañana de este martes que hubo un revolcón al interior de la institución por los hechos de violencia ocurridos en Tierralta (Córdoba), donde miembros de la fuerza pública intimidaron con armas de fuego a la población civil. De acuerdo con el militar, mientras las investigaciones avanzan en contra de los uniformados, se tomaron las medidas administrativas necesarias que dejan, por ahora, a 18 militares fuera de la institución.

En concreto, y aunque aún no se conocen los nombres, el alto oficial explicó que se trata de seis oficiales y cuatro suboficiales, además de ocho soldados profesionales. Es de recordar que 10 de estos uniformados habían sido suspendidos la semana pasada por orden del mismo comandante del Ejército. “Respecto a estas 10 personas, como Comandante del Ejército Nacional he tomado la decisión de retirarles la confianza y responsabilidad de portar las armas de la República y adicionalmente para los mandos, separarlos del alto ejercicio de la dignidad del comando y control de la unidad militar, ordenando que no podrán ejercer ningún tipo de misiones de liderazgo operacional ni de inteligencia militar”, informó en su momento el comandante.

En este sentido, el comandante del Ejército informó que además se ordenó el traslado de 13 soldados profesionales que no habrían participado de forma directa en los hechos, los cuales serán llevados a unidades en las que no realizarán actividades operacionales, ni de inteligencia, y cumplirán labores administrativas. Del mismo modo y según las recomendaciones médicas, el oficial que comandaba la compañia cumplirá su tratamiento e incapacidad por supuesto estrés postraumático y seguirá vinculado a las investigaciones.

El anuncio se conoce un día después de que la Inspección General de las Fuerzas Militares y la Inspección General del Ejército Nacional, recomendaron retirar inmediatamente del Ejército a más de 10 uniformados, entre ellos al comandante de la brigada 11, coronel José Edilberto Lesmes.

Entre las recomendaciones, que están dirigidas a los altos mandos del Ejército y las Fuerzas Militares, ambas inspecciones recomiendan, en primer lugar, retirar inmediatamente a dos suboficiales y ocho soldados profesionales que hacían parte de la patrulla militar que llegó hasta la vereda Bocas del Manso, donde ocurrieron los hechos, por su presunta participación directa en la agresión.

Por otro lado, la Inspección General de las Fuerzas Militares y la Inspección General del Ejército Nacional recomiendan también que por omisión deben ser desvinculados del Ejército el comandante de la brigada 11, coronel José Edilberto Lesmes y el sargento mayor de comando Juvenal Mahecha, también de esa unidad. Al igual que el comandante, el segundo comandante, los oficiales de operaciones y de inteligencia y el sargento mayor del Batallón de Infantería N.33 Batalla de Junín.

La denuncia, se conoció el pasado martes 12 septiembre, luego de que en videos que fueron grabados en la vereda y que circularon por redes sociales se ve al grupo con armas de corto y largo alcance, amenazando a la población civil, incluidos menores de edad y mujeres embarazadas. Algunas denuncias de testigos indicaron, además, que los hombres habrían intentado abusar de una mujer indígena.

Estos hechos fueron relacionados inicialmente a las disidencias las FARC, pero en la noche del mismo día, fuentes del Ejército confirmaron que podría tratarse realmente de militares del Batallón de Infantería N° 33 y no de integrantes de algún grupo armado. Los hechos fueron catalogados como “inaceptables” e “intolerables” por el general Helder Fernán Giraldo, comandante en jefe de las Fuerzas Militares. Según el comandante, se adelantarán las investigaciones correspondientes y no se ocultarán los resultados que arroje las averiguaciones.

Ese caso ya es investigado por la Fiscalía, quien ya anunció que fue conformado un equipo de fiscales e investigadores de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, quienes iniciaron los actos urgentes e hicieron presencia en el territorio. En este mismo sentido, una comisión especial de la Procuraduría se desplazó hasta ese lugar, para investigar lo ocurrido.

