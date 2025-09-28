Los últimos dardos de María Alejandra Benavides en caso Ungrd

María Alejandra Benavides y Julio Elías Chagüi, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
María Alejandra Benavides, testigo clave en el expediente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ratificó el pasado 4 de agosto en una detallada declaración ante la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, sus señalamientos contra los exministros de Hacienda y de Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, respectivamente, así como contra el congresista del Partido de La U, Julio Elías Chagüi. Todos siguen sosteniendo que jamás cometieron ningún delito en...
Por Juan David Laverde Palma
Periodista de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y colaborador del diario El Espectador. Periodista y magíster en Estudios Políticos.@jdlaverde9jdlaverde@caracoltv.com.co
