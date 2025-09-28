Logo El Espectador
Judicial
Los últimos dardos de María Alejandra Benavides en caso Ungrd

La exasesora del Ministerio de Hacienda y testigo clave de la justicia declaró ante la Corte Suprema de Justicia contra el senador Julio Elías Chagüi. Allí volvió a reiterar sus acusaciones contra dos poderosos exministros: Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.

Juan David Laverde Palma y Redacción Judicial
28 de septiembre de 2025 - 12:00 p. m.
María Alejandra Benavides y Julio Elías Chagüi, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
Foto: Archivo particular

María Alejandra Benavides, testigo clave en el expediente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ratificó el pasado 4 de agosto en una detallada declaración ante la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, sus señalamientos contra los exministros de Hacienda y de Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, respectivamente, así como contra el congresista del Partido de La U, Julio Elías Chagüi. Todos siguen sosteniendo que jamás cometieron ningún delito en...

Por Juan David Laverde Palma

Periodista de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y colaborador del diario El Espectador. Periodista y magíster en Estudios Políticos.@jdlaverde9jdlaverde@caracoltv.com.co

Por Redacción Judicial

Noticias hoy

Noticias de Colombia

María Alejandra Benavides

Caso Ungrd

Julio Elías Chagüi

Ricardo Bonilla

Luis Fernando Velasco

Tercio(53826)Hace 5 minutos
Todos están enredados, lo que hicieron fue extorsionar al gobierno para aprobar las reformas, es claro que ninguno es del Pacto...
Jorge Luis Rodríguez Duarte(6u4ww)Hace 13 minutos
Porqué Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco siguen libres?
Javier U(16039)Hace 15 minutos
La delincuencia organizada !
