Los últimos dardos de María Alejandra Benavides en caso Ungrd

María Alejandra Benavides y Julio Elías Chagüi, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Foto: Archivo particular

María Alejandra Benavides, testigo clave en el expediente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ratificó el pasado 4 de agosto en una detallada declaración ante la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, sus señalamientos contra los exministros de Hacienda y de Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, respectivamente, así como contra el congresista del Partido de La U, Julio Elías Chagüi. Todos siguen sosteniendo que jamás cometieron ningún delito en...