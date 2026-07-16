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Roberto Camacho: legado del primer periodista de El Espectador que la mafia quiso silenciar

Cuarenta años después de su asesinato, su familia reconstruye su vida y su legado en Leticia. Un homenaje a quien denunció el avance del narcotráfico en el Amazonas y cuya historia fue atravesada por la violencia, el olvido y la impunidad.

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Paulina Mesa Loaiza
Paulina Mesa Loaiza
16 de julio de 2026 - 11:00 a. m.
Luis Roberto Camacho Prada también fue un líder político y comunal en Amazonas.
Luis Roberto Camacho Prada también fue un líder político y comunal en Amazonas.
Foto: Archivo Familiar

Ángela Luz Cortés de Camacho cree que le faltaron horas al día y días a la vida para amar por más tiempo a Roberto. Le hubiera gustado pasar estos últimos 40 años junto a su esposo y papá de sus cuatro hijos, pero la violencia le arrebató las tardes en familia. Ella le llama “el día de la tragedia” al 16 de julio de 1986, el día que dos sicarios le dispararon al periodista Luis Roberto Camacho Prada.

Iba en el asiento del copiloto del Jeep azul que conducían por toda Leticia y todavía le parece escuchar el zumbido de las balas impactando la...

Paulina Mesa Loaiza

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
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