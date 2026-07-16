Roberto Camacho: legado del primer periodista de El Espectador que la mafia quiso silenciar

Luis Roberto Camacho Prada también fue un líder político y comunal en Amazonas. Foto: Archivo Familiar

Ángela Luz Cortés de Camacho cree que le faltaron horas al día y días a la vida para amar por más tiempo a Roberto. Le hubiera gustado pasar estos últimos 40 años junto a su esposo y papá de sus cuatro hijos, pero la violencia le arrebató las tardes en familia. Ella le llama “el día de la tragedia” al 16 de julio de 1986, el día que dos sicarios le dispararon al periodista Luis Roberto Camacho Prada.

Iba en el asiento del copiloto del Jeep azul que conducían por toda Leticia y todavía le parece escuchar el zumbido de las balas impactando la...