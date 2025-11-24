Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía, fue capturado por orden de la Corte Suprema

Exdirector general de la Policía Nacional durante entrevista para El Espectador Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El general en retiro y exdirector de la Policía, Rodolfo Palomino, acaba de ser capturado en Bogotá por orden de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. En agosto pasado, Palomino fue condenado por el delito de tráfico de influencias.

La orden de captura en su contra se dio desde el pasado 19 de noviembre, cuando la mayoría de la Sala de Primera Instancia se reunió y decidió que Palomino debía ser privado de la libertad inmediatamente, teniendo en cuenta el delito cometido durante su tiempo como director general de la Policía.

De acuerdo con lo conocido por este diario, la decisión contra Palomino fue dividida. Dos de los tres magistrados consideraron y votaron que, aunque todavía no se conoce el monto de la condena contra el exdirector de la Policía, debería privársele de la libertad inmediatamente. Sin embargo, el tercer togado consideró que no había de fondo una razón para que Palomino fuera capturado antes de que se dictara el monto de la pena.

Según conoció El Espectador, el magistrado ponente, Jorge Emilio Caldas, se apartó de la decisión de sus compañeros de Sala, al considerar privar de la libertad a Palomino en este momento era algo apresurado. “No se cuenta con motivos lo suficientemente fundados para privarlo inmediatamente de su libertad, es decir, antes de quedar ejecutoriada la sentencia y la gravedad de la conducta así como el mensaje que se pretende enviar a la sociedad en una especie de instrumentalización, no puede ser criterio único, pues todos los casos de orden penal, por su propia naturaleza tienen relevancia extrema para la sociedad”, se lee en el documento conocido por este diario.

Sobre la orden de captura en su contra, el general (r) Palomino escribió en su cuenta de X que “siempre he respetado y acatado las disposiciones de la justicia, así no las comparta”. En su publicación asegura que se presentó voluntariamente ante el CTI en la mañana de este lunes.

Siempre he respetado y acatado las disposiciones de la justicia, así no las comparta, por eso mismo esta mañana me presenté voluntariamente ante el CTI para seguir atendiendo los requerimientos judiciales como corresponde.



Me embarga un sentimiento de tristeza ante la injusticia — General Palomino (@GeneralPalomino) November 24, 2025

¿Por qué fue condenado Rodolfo Palomino?

El 14 de agosto de este año, el general (r) Rodolfo Palomino, fue hallado culpable del delito de tráfico de influencias. El exuniformado aprovechó su cargo en 2014 para presionar a una fiscal y que se evitara la captura del empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, señalado de ayudar a paramilitares en la expropiación de tierras en Córdoba.

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia encontró que en 2014, un año después de haber llegado al cargo más alto de la Policía, Palomino visitó en su casa a la fiscal delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, entonces adscrita a la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía, Sonia Lucero Velásquez Patiño. El encuentro informal se hizo para que Palomino le pidiera reconsiderar la orden de captura que se había dispuesto contra el empresario Gallo.

En su decisión de ese entonces, la Sala narró a detalle cómo fue que Palomino le pidió al entonces director de la Dijín, el mayor Jorge Enrique Rodríguez Peralta, una cita con la fiscal Velásquez Patiño para hablar sobre el caso conocido como “El Fondo Ganadero de Córdoba”. De acuerdo con los testimonios recopilados por el alto tribunal, la fiscal aceptó el encuentro con Palomino con la condición de que fuera en el apartamento de ella.

La reunión fue grabada en su totalidad por Velásquez, la cual fue la prueba reina de la presión de Palomino hacia ella para frenar la captura del empresario que hacía parte del Fondo. En el audio se escucha a Palomino decirle a la investigadora que reconsiderara la orden de captura contra el empresario, debido a la cercanía que él tenía con grandes personalidades del país.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.