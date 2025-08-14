Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía, fue condenado por tráfico de influencias

Exdirector general de la Policía Nacional durante entrevista para El Espectador Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El general en retiro de la Policía y exdirector general de esa institución, Rodolfo Palomino, fue hallado culpable del delito de tráfico de influencias. El exuniformado aprovechó su cargo en 2014 para presionar a una fiscal y que se evitara la captura del empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, señalado de ayudar a paramilitares en la expropiación de tierras en Córdoba.

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia leyó en la tarde de este jueves la condena en contra de Palomino. Lo que encontró el alto tribunal en sus pesquisas, fue que en 2014, un año después de haber llegado al cargo más alto de la Policía, el entonces director visitó en su casa a la fiscal delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, entonces adscrita a la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía, Sonia Lucero Velásquez Patiño. El encuentro informal se hizo para que Palomino le pidiera reconsiderar la orden de captura que se había dispuesto contra el empresario Gallo.

El Espectador conoció la totalidad del sentido del fallo contra el exdirector de la Policía en que se expuso la visita informal hecha por Palomino a la fiscal en medio de una investigación que realizaba el ente investigador en ese entonces sobre el paramilitarismo y el despojo de tierras en Córdoba por parte de los grupos armados. El documento de 46 páginas narra a detalle cómo fue que Palomino le pidió al entonces director de la DIJIN, el mayor Jorge Enrique Rodríguez Peralta, una cita con la fiscal Velásquez Patiño para hablar sobre el caso conocido como “El Fondo Ganadero de Córdoba”.

De acuerdo con los testimonios recopilados por el alto tribunal, la fiscal aceptó el encuentro con Palomino con la condición de que fuera en el apartamento de ella. La reunión fue grabada en su totalidad por Velásquez, la cual fue la prueba reina de la presión de Palomino hacia ella para frenar la captura del empresario que hacía parte del Fondo. En el audio se escucha a Palomino decirle a la investigadora que reconsiderara la orden de captura contra el empresario, debido a la cercanía que él tenía con grandes personalidades del país.

“Y yo quisiera convencerla a usted de una propuesta y yo espero que no sea calificada como una propuesta indecente, ¿qué tal si dejamos eso pendiente? (la captura del empresario), digamos, porque siendo como es, ese hombre de bien”, le dijo Palomino a Velásquez. El entonces director de la Policía le aseguró a la fiscal que Gallo Restrepo era “amigo personal de (Andrés) Pastrana, amigo personal del presidente del Banco Mundial, del, el Doctor Moreno, esto tendría una connotación enormemente grave, es más uno podría pensar que esta persona, si en algún momento pudo haber invertido en alguno de estos predios, lo haría no con el propósito de dejar desposeído a nadie …no sé cómo vea usted eso…”.

La Sala de Primera Instancia declaró culpable a Palomino por los hechos, pero no ha decidido aun si condenarlo a cumplir una pena en prisión o en su domicilio. “La Sala resolverá si es necesaria o no la captura del aforado en la sentencia, debido a que no encuentran razones que justifiquen hacerlo en esta audiencia de anuncio del sentido del fallo, teniendo en cuenta el comportamiento procesal del aforado, pues ha acudido puntualmente a las citaciones que se le han hecho con ocasión de este proceso, la ausencia de información que acredite un interés en evadir el cumplimiento de la sanción”, se lee en el documento.

