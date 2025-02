Roy Barreras citó a audiencia de conciliación a Mincomercio por presunta calumnia

Roy Barreras y Luis Carlos Reyes Foto: Archivo Particular

El embajador de Colombia en el Reino Unido e Irlanda del Norte, Roy Barreras, presentó una solicitud ante la Cámara de Comercio de Bogotá para que el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, responda en una audiencia de mediación penal por las declaraciones que hizo en su contra en una reciente entrevista.

La controversia se originó el pasado 17 de febrero, cuando Reyes afirmó en una conversación con La W Radio que, en una cena celebrada poco después de asumir como director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Barreras le pidió el control de las direcciones de la entidad en Buenaventura y Cali. Además, relató que el entonces senador utilizó una metáfora futbolística que interpretó como una amenaza velada. Según Reyes, Barreras le dijo: “Tú eres un futbolista. Imagínate lo feo que sería que a Messi le rompieran las piernas”, una frase que, según el ministro, sugería presión indebida.

Tras la difusión de estas declaraciones, el embajador Barreras rechazó enfáticamente la versión del ministro y negó haber ejercido algún tipo de presión sobre la DIAN. En entrevista con el mismo medio, afirmó que nunca ha tenido funcionarios de su confianza en Buenaventura y calificó las acusaciones como una estrategia para desviar la atención de otros asuntos. “Jamás en la vida he tenido un funcionario en la DIAN de Buenaventura”, afirmó Barreras, cuestionando además los motivos detrás de la denuncia de Reyes. “He mantenido una relación absolutamente cordial con Luis Carlos Reyes (...) creo que está contra la pared, decidió dispararle al más sensible”, agregó.

Ante esta situación, el equipo jurídico de Barreras anunció medidas legales y presentó la solicitud de audiencia ante la Cámara de Comercio de Bogotá, advirtiendo que, si Reyes no logra probar sus afirmaciones, podría enfrentar consecuencias patrimoniales, disciplinarias o penales. En el documento radicado, la defensa de Barreras señaló que Reyes nunca mencionó la supuesta amenaza en los 30 meses que han transcurrido desde el presunto incidente y que solo lo hizo ahora, cuando su nombre ha sido vinculado en investigaciones de la Fiscalía.

Debido a esto, los abogados del embajador incluyeron en la solicitud la posibilidad de que Medicina Legal realice una evaluación del estado mental del ministro Reyes, con el objetivo de determinar si presenta algún trastorno psicológico que pueda haber influido en su testimonio. Entre las hipótesis planteadas, sugieren que podría tratarse de un caso de personalidad histriónica, ansiedad social, disonancia cognitiva o una estrategia de afrontamiento ante estrés extremo.

Además, el equipo jurídico de Barreras cuestionó si el ministro actuó por iniciativa propia o si está bajo presión en medio de la crisis que atraviesa el gobierno. Reyes ha sido mencionado en el llamado “Pitugate”, el escándalo que involucra la presunta financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro por parte del contrabandista Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.

Las declaraciones de Reyes sobre Barreras surgieron en un contexto de creciente tensión en el gobierno. La Fiscalía ha revelado que alias Papá Pitufo habría recibido apoyo de exmiembros de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) para facilitar el ingreso ilegal de mercancía al país, generando millonarias pérdidas económicas para el Estado.

El nombre del ministro Reyes se ha visto vinculado a este escándalo debido a su presunta participación en decisiones clave de la DIAN durante su gestión. En particular, un informe del periodista Daniel Coronell reveló que Juan Fernando Petro, hermano del presidente, y César Augusto Valencia, un allegado de alias Papá Pitufo, visitaron la sede de la DIAN en Bogotá, presuntamente para gestionar un nombramiento en la dirección seccional de Buenaventura.

Frente a este panorama, el embajador Barreras insiste que su intención con la audiencia de conciliación es buscar la verdad y evitar que se sigan difundiendo afirmaciones falsas. En caso de que el ministro no pueda respaldar sus acusaciones, se espera que en la diligencia se le exija una rectificación pública, la abstención de repetir el señalamiento y una indemnización económica a una fundación.

Ante las versiones contradictorias de Barreras y Reyes, la fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó que el exdirector de la DIAN le expresó su preocupación por solicitudes de algunos funcionarios públicos para designaciones en cargos clave dentro de la entidad. “Antes de que el doctor Reyes saliera del cargo de la DIAN, él estuvo en mi oficina y efectivamente me hizo referencia a la solicitud que le habían hecho algunos funcionarios públicos para unos puestos claves en la DIAN”, declaró Camargo durante un encuentro académico con la Corte Constitucional en la Universidad Externado el pasado 17 de febrero.

La fiscal aclaró que esta información forma parte de las investigaciones en curso contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. No obstante, enfatizó que la solicitud de nombramientos, en sí misma, no constituye un delito. “Debe analizarse bajo la óptica, que creo tiene que gobernar, de que en principio hacer recomendaciones no es un delito. Lo que sería delictivo es tener una red dentro de una entidad, y nosotros eso es lo que precisamente estamos investigando con alias Pitufo”, concluyó Camargo.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.