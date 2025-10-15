SAE dice que “no hay contrato” con hermano de Daniel Quintero para que ocupe lujoso apartamento

Según denuncias en medios de comunicación, el hermano del exalcalde estaría usando un lujoso apartamento de la mafia, manejado por la SAE, para atender reuniones personales. Foto: Facebook

La Sociedad de Activos Especiales (SAE), encargada de manejar y administrar bienes de la mafia en poder del Estado, salió a responder por el escándalo sobre la supuesta ocupación de un apartamento por parte Hugo Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Según las denuncias hechas en medios de comunicación, el lujoso apartamento en la capital de Antioquia sería usado por él para atender reuniones personales, sin tener un acuerdo con la entidad.

Precisamente, a través de un comunicado, la SAE señaló que el inmueble del que se habla es un apartamento en El Poblado, el cual está bajo su poder desde junio de 2003. Asimismo, aclaró que aunque hubo un arrendador entre 2019 y 2021, retomaron la administración directa del bien desde enero de 2022 y que “desde entonces su estado es desocupado”.

Sobre la supuesta ocupación, la SAE manifestó que “no existen documentos que soporten la suscripción de contrato alguno con dicha persona con la administración de la propiedad horizontal”. Asimismo, la entidad señaló que solicitó información a la administración del edificio, pero, hasta ahora, no ha recibido respuesta.

Dentro de lo mencionado por la SAE, también está que la razón por la que el inmueble no aparezca publicado para arriendo, es que la entidad lo tiene priorizado para la venta. Además, que continuará “adelantando las verificaciones necesarias para esclarecer los hechos mencionados”.

Las denuncias contra el hermano del excandidato presidencial Daniel Quintero se hicieron en Noticias Caracol, medio que publicó un video de mayo de 2020 en el que se ve a Miguel Quintero hablando del lujoso apartamento. “¿Cuándo vamos a ir a verlo? Ya tengo las llaves, ya me lo entregaron, mejor dicho, ese apartamento ya es mío, pongámoslo así de esa manera”, dice el hermano del exalcalde de Medellín en la grabación.

Dentro de la grabación, también se escucha a Hugo Quintero hablar de reparaciones en la propiedad. “Hay que organizar esto, hay como una gotera. Este es el último piso, ¿cierto? Se paga como COP 800.000 o COP 900.000 (de administración)”.

