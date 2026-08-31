Salvatore Mancuso dará entrevista a la Fiscalía antes de indagatoria al expresidente Uribe

La diligencia se realizará el próximo miércoles 2 de septiembre en Montería (Córdoba), dos días antes de la indagatoria contra Uribe Vélez. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, fue citado por la Fiscalía General de la Nación a una diligencia de entrevista, en medio de la investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por hechos relacionados con las masacres de El Aro y La Granja, así como por el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

La diligencia se realizará el próximo miércoles 2 de septiembre en Montería (Córdoba), dos días antes de la indagatoria contra el exmandatario, prevista para el viernes 4 de septiembre, a las 9 de la mañana. Para la entrevista con Mancuso, quien rendirá su declaración en calidad de testigo contra Uribe Vélez, se desplazará el equipo del despacho de la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

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