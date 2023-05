Mancuso detalla cómo la Policía fue aliada de las Convivir y el paramilitarismo

El antiguo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, tiene su única chance de contar una verdad novedosa del conflicto armado y obtener beneficios judiciales de cara a su posible regreso a Colombia. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo escucha en audiencia pública, de la cual se comprometió previamente a revelar detalles jamás conocidos de su papel cómo punto de conexión entre el paramilitarismo y la Fuerza Pública. La promesa es que hable de alianzas paramilitares con empresarios, miembros del Ejército, funcionarios públicos e, incluso, de cómo llegó a obtener información privilegiada del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Para entrar en contexto, Mancuso aseguró que era un ciudadano del común. Un ganadero de Córdoba, que en su niñez fue campeón nacional de motocross y cuyo “pecado” fue haber tenido una solidez económica en los ochenta. Era la época en la que el Ejército Popular de Liberación (EPL) tenía “arruinado Córdoba”, al punto que habían robado 160.000 reces de ganado y cobraban constantes vacunas contra los empresarios. Fue entonces cuando, según su testimonio, buscó ayuda en el Ejército, que, según recuerda, era tan pobre que tocaba prestarle las camionetas y que lo reclutó como informante.

“Mi segundo rol, como guía, surge de la desesperación y necesidad de enfrentarme a unas personas que vienen a pedirme dinero, cuando no tenía dinero para pagarles”, dijo Mancuso. Luego, señaló que el mismo Ejército le propuso reunir a los ganaderos de Córdoba para crear una red de información. Fue insistente con el nombre del mayor Walter Fratini, del Batallón Junín. Los militares, dijo Mancuso, les enseñaron a los ganaderos tácticas de guerra e inteligencia. Y fueron identificando a guerrilleros, a los que luego daban muerte en operaciones en conjunto. Todo ellos después lo replicarían las autodefensas en todo el país, según su testimonio.

Al tiempo, los ganaderos fueron originando pequeñas escuadrillas de autodefensas denominadas Convivir, amparadas por un decreto del expresidente César Gaviria. “Fueron la manera en la que se le dio legalidad a la ilegalidad”, remarcó Mancuso. Y con esas “convivires” fueron arrasando con las fincas y asesinando a decenas de campesinos que eran señalados de colaboradores de guerrilleros, según la información que a los paramilitares les entregaba el Ejército. La Fuerza Pública, de hecho, les entregó todo lo que necesitaban para las operaciones: Los radios. Los camuflados. El listado de los objetivos. Al tiempo, para 1994, la Casa Castaño lo buscó para aumentar su fuerza en Córdoba, lo que terminó en la creación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

Cuando la magistratura invitó a Mancuso para que hablara sobre el poder que tuvieron las Convivir, el exjefeparailitar señaló un claro ejemplo: el secuestro de Leonor Palmera, la hermana del exjefe guerrillero Simón Trinidad, en 1996. Todo se gestó en Valledupar y se coordinó la operación con el Ejército y la Policía. De ese secuestro conoció, según Mancuso, el general (r) Iván Ramírez Quintero, quien entonces era comandante de la Primera División del Ejército en Santa Marta. Y agregó que la gran mayoría de instituciones de la Fuerza Pública les entregaban listados de personas a perseguir. DAS. Policía. Ejército. Y hasta infantes de Marina.

Luego de ello, Mancuso dijo que hubo un relacionamiento directo con altos mandos de la Fuerza Pública, incluyendo generales. Reiteró que el mayor Henry Rubio, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe y primer comandante de Interpol Colombia, coordinó el crimen del líder de maestros Fredy Francisco Fuentes Paternina. Rubio, señaló Mancuso, le abasteció de policías durante cinco o seis años en Córdoba, cuando era comandante de la Sijín. “Hubo muchas coordinaciones”, concluyó Mancuso.

Por otro lado, Mancuso recordó un episodio particular relacionado con la creación del Bloque Norte de las Autodefensas. Cuando se iba a reunir, para ello, con Santander López Sierra, el Hombre Marlboro, y el condenado exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez, a las Convivir de Mancuso les llamó la Policía advirtiéndoles que había un supuesto líder guerrillero haciendo incidencia política. En un pueblo de La Guajira, asesinaron al hombre señalado y salieron rumbo a la reunión. Luego de ello, un teniente de la Policía los detuvo en el camino y reportó al comandante departamental. Esto fue lo que pasó después, según Mancuso:

“No querían soltarnos. Todo el mundo se enteró. Llamé a Carlos Castaño y le dije que nos iban a llevar a la estación de policía. Y me dijo que iba a llamar en un momentito a José Serrano (al parecer el general en retiro Néstor José Serrano). Que le dijo que llamara a Naranjo, que llamó al coronel Danilo González, para que nos liberara de allá. Organizamos eso y nos dieron salida. Tuvimos que salir disfrazados de policías, porque la comunidad nos quería linchar. Tuvimos que dejar allá a alias Pájaro y al Puma. Un policía me escoltó hasta Zambrano (Bolívar) y me recogió el mayor Méndez de la Sijín, que me escoltó hasta los límites de Córdoba y allá me voy solo”, explicó Mancuso.

