Salvatore Mancuso ganó recurso que podría despejar su camino a la libertad

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso durante su registro de entrada a Colombia, tras ser deportado por los Estados Unidos el pasado 27 de febrero. Foto: EFE - Policía de Colombia

Salvatore Mancuso sigue aferrado a los recursos jurídicos que ha presentado su defensa para poder quedar en libertad. Han sido tantos que hasta sus abogados perdieron la cuenta. Sin embargo, en el fondo la cuestión es la misma: como el exjefe paramilitar ya cumplió en la cárcel todo el tiempo de las condenas en su contra, no habría ninguna razón para mantenerlo privado de la libertad.

En ese sentido, Mancuso acaba de ganar una importante batalla: la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ordenó a una jueza de una instancia previa a que vuelva a estudiar, sin más demoras, si puede ganar su tan esperada libertad. La decisión se conoce luego de que su equipo jurídico presentara un recurso que aseguraba que ese beneficio debe otorgarse a favor de su cliente sin más demoras.

La reciente decisión, que leyó el magistrado Álvaro Fernando Moncayo en la tarde de este viernes 28 de junio, señala que, en primera instancia, cuando la jueza Luz Marina Zamora concedió su libertad, se cometió un error. En concreto, que aunque esa instancia ordenó otorgar el beneficio, la jueza aclaró que su decisión no podía quedar en firme hasta que la Corte Constitucional no resolviera un conflicto de competencias.

Lo que estudia el alto tribunal es quién debe ser la autoridad que ordene abrir las puertas de la cárcel a favor de Mancuso: cuál de los jueces de Justicia y Paz que tienen procesos en su contra (hay de Bogotá, Cúcuta y Medellín), o la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Lo que ahora determinó el Tribunal Superior de Bogotá es que la jueza Zamora sí puede ordenar la libertad, así ese conflicto de competencias no se haya resuelto.

Para esa instancia judicial, así hay procesos alternos andando, que podrían incidir en el proceso de libertad del exjefe paramilitar, la justicia no puede vulnerar los derechos al debido proceso y, en especial, los relacionados con la libertad de una persona. Mancuso está preso en la cárcel La Picota de Bogotá desde el pasado 27 de febrero, cuando fue deportado a Colombia desde Estados Unidos.

El exjefe paramilitar estaba en Estados Unidos desde mayo de 2008, cuando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez aceptó extraditar a los más importantes jefes paramilitares. Según sus antecedentes, el exjefe paramilitar estuvo detrás de por lo menos 300 muertes y participó en masacres como la de Mapiripán, El Salado o La Gabarra, donde fueron asesinados más de 150 campesinos.

Salvatore Mancuso fue designado como gestor de paz el 23 de julio de 2023 por orden del gobierno de Gustavo Petro. “El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad. Las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del Estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados. Para terminar el proceso y lograr la completa paz, he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz”, informó el jefe de Estado a través de Twitter.

