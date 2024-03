Salvatore Mancuso le respondió a Álvaro Uribe: “No tengo ningún interés en usted”

Salvatore Mancuso le envia carta a ex presidente Álvaro Uribe. Foto: Archivo Particular

El exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, aseguró a través de una carta dirigida al expresidente Álvaro Uribe y a la opinión pública, que su regreso a Colombia no tiene que ver con un “complot” en contra del exmandatario. El exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia aseguró que tomó esta decisión porque ya cumplió su condena en Estados Unidos y renunció a la solicitud de protección internacional. “Retorno con el único propósito de contribuir a la paz de Colombia y a seguir respondiéndole a las víctimas del paramilitarismo” puntualiza.

En el documento afirma que su “retorno al país no guarda ninguna relación con conspiraciones, no tengo ningún interés en usted ni nada en contra suya Dr. Uribe o de quienes son o fueron sus aliados y apoyos económicos y políticos”. Además, afirma que no busca que el expresidente sea judicializado, pues para él los ciudadanos ya quieren “pasar página”.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.