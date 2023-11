El exjefe paramilitaratr Salvatore Mancuso aseguró en una declaración en Estados Unidos que Salvatore Mancuso dice que Cielo Gnecco no tuvo nexos con los paramilitares. Foto: Archivo Particular

Una polémica declaración entregó el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso desde Estados Unidos. A pesar de que la Fiscalía investiga a la baronesa política del Cesar, Cielo Gnecco, por el supuesto asesinato de dos personas en ese departamento en 2002, en el que coparticiparon paramilitares, Mancuso aseguró que la mujer nunca tuvo vínculos con ese grupo al margen de la ley.

“Aclaro de manera inequívoca, señora fiscal, que Cielo Gnecco no tuvo ninguna vinculación con las Autodefensas, las referencias del ingreso de dicho grupo al Cesar, tienen que ver con Jorge Gnecco, y de manera tangencial a sus hermanos Lucas Gnecco y Nelson Gnecco, sin involucrar a otros miembros de su familia. Quiero destacar que Cielo Gnecco no hizo parte de las autodefensas y esta aclaración, es fundamental para comprender esta situación con precisión”, dijo el exjefe paramilitar en medio de una diligencia de versión libre en Justicia y Paz, de la cual no se conoce fecha exacta.

En su declaración, Mancuso fue más allá. Aseguró que la versión que señala a Cielo Gnecco con esos dos asesinatos, es decir, la que entregó Julio Manuel Argumedo, alias Gabino, en la que aseguró que en 2002 Jairo Alberto Hernández y Carlos Alberto Mendoza, quienes eran contratistas de la Gobernación del Cesar, fueron secuestrados por orden de David Hernández Rojas alias 39, por petición de Cielo Gnecco, no es creíble por la enemistad entre alias Jorge 40 y la mujer.

“En algún momento Jorge 40 se llenó de esa paranoia de considerar a los Gnecco como sus enemigos y secuestró a José Hernando Gnecco, que le dicen Pepe Gnecco el congresista, a la esposa de Pepe Gnecco y sus hijos, a una sobrina y al conductor, producto de ello pasaron varias situaciones, una de ellas Jorge 40 tuvo que sacar un comunicado asumiendo la responsabilidad de detener al político Pepe Gnecco, con el fin de llamar la atención de la opinión pública Nacional e Internacional, sobre las actividades de la familia Gnecco a quien calificó como delincuentes”, explicó el exparamilitar, quien concluyó que la fiscalía cometió un error al utilizar sus declaraciones contra la señora Cielo Gnecco.

Cielo Gnecco, baronesa que, junto a su hermano Nelson Gnecco Cerchar, asumieron desde hace dos décadas las riendas del controvertido grupo familiar que durante varios años han construido un cuestionado poder que ha sido ligado al crimen organizado, es investigada por estos homicidios. Según el testimonio de Gabino, el secuestro tenía como objeto obligar a los dos contratistas a pagar 2.500 millones de pesos como parte de una comisión por su trabajo, pero como no lo hicieron, ordenó que los asesinaran, orden que se cumplió el 8 de noviembre de 2002. Por estos hechos le fue emitida una orden de captura, pero días después, otra fiscal la levantó misteriosamente, por lo que es investigada.

Esta mujer es madre del controvertido exgobernador del Cesar, Luis Alberto Gnecco, quien enfrenta imputaciones por presuntas irregularidades durante su gestión. Es investigado por presuntas irregularidades en un contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) del departamento. De acuerdo con la Fiscalía, el gobernador habría direccionado este contrato, lo que habría causado un sobrecosto de alrededor de $3.000 millones. Luis Alberto Gnecco también es investigado por irregularidades en un contrato de alimentación escolar de más de $17 mil millones.

