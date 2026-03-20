Sancionan a juez por extralimitarse en comentarios contra la Policía durante audiencias

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Un juez de Bucaramanga (Santander) fue suspendido de su cargo por orden de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. La razón, que el funcionario se extralimitó en comentarios en contra de la Policía Nacional durante una audiencia que lideraba. Con el caso, la alta corte resaltó que hay un límite en la libertad de expresión de funcionarios judiciales.

Según se lee en el documento, el juez Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga, Ramiro Andrés Rivero, afirmó en audiencias que “la policía se ha convertido en una fuerza terrorista que ataca y atenta contra los ciudadanos”. También, manifestó que “lo normal es que cualquier persona cuando vea un policía se asuste”.

Para el alto tribunal disciplinario, estas expresiones emitidas en ejercicio de la función judicial por parte de Rivero eran contrarias “al deber de respeto exigido a quien administra justicia”. Durante la revisión del proceso, la Comisión determinó que “el funcionario desbordó el marco de su rol al introducir valoraciones generales contra una institución del Estado, pese a que debía limitar su intervención a resolver los asuntos sometidos a consideración”.

Asimismo, la decisión resalta que ese juez también “concluyó que dichas afirmaciones no guardaban relación con la decisión que correspondía adoptar y afectaron la imagen de la administración de justicia”.

Aunque la defensa del juez en el caso disciplinario alegó que sus expresiones estaban amparadas por la libertad de expresión y por el contexto social del país, la Comisión señaló que ese derecho no es absoluto cuando se ejerce desde la función pública.

Cargos como el de un juez, señala la decisión, imponen límites encaminados hacia “preservar la confianza ciudadana y el respeto por las instituciones”. Por tal motivo, se lee en la decisión, el juez Rivero estará apartado de su cargo durante cuatro meses.

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