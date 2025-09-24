Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Sanciones de la JEP en la cuerda floja por apelaciones y falta de recursos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Gobierno Nacional están de cara a resolver las inconformidades de víctimas y comparecientes sobre sus dos primeras sentencias, y definir de dónde saldrá el dinero para ejecutar los proyectos de tipo restaurativo. Dos retos urgentes que, de momento, retrasan el cumplimiento de las sanciones conocidas hace una semana.

Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
25 de septiembre de 2025 - 12:28 a. m.
Los cinco magistrados de la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP fueron los que le pusieron la firma a las dos primeras sentencias de esa instancia judicial.
Los cinco magistrados de la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP fueron los que le pusieron la firma a las dos primeras sentencias de esa instancia judicial.
Foto: Óscar Pérez

Siete años se tardó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en emitir sus primeras sentencias restaurativas, en medio de presiones por la demora en su trabajo. Sin embargo, ahora que ya le entregó al país los dos primeros fallos, la instancia creada con el Acuerdo de Paz de 2016 no tiene los recursos para la implementación de las sanciones y sigue recibiendo críticas.

Once apelaciones y tres solicitudes de revisión han llegado por parte de víctimas y comparecientes durante la última semana a su Sección de Apelaciones. A la par, esa...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

JEP

Magistrados

Falsos positivos

Secuestro

Exmilitares

Exjefes de las Farc

Delitos

Crímenes de guerra

Derechos humanos

Víctimas

Apelaciones

Gustavo Petro

Gobierno Nacional

Presupuesto 2026

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.