Sanciones de la JEP en la cuerda floja por apelaciones y falta de recursos

Los cinco magistrados de la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP fueron los que le pusieron la firma a las dos primeras sentencias de esa instancia judicial. Foto: Óscar Pérez

Siete años se tardó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en emitir sus primeras sentencias restaurativas, en medio de presiones por la demora en su trabajo. Sin embargo, ahora que ya le entregó al país los dos primeros fallos, la instancia creada con el Acuerdo de Paz de 2016 no tiene los recursos para la implementación de las sanciones y sigue recibiendo críticas.

Once apelaciones y tres solicitudes de revisión han llegado por parte de víctimas y comparecientes durante la última semana a su Sección de Apelaciones. A la par, esa...