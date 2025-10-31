Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Sanitas tendrá que pagar sobrecosto de energía por aparato que mantiene con vida a mujer de 76 años

Gladys Aguilar necesita un concentrador de oxígeno para vivir. Sin embargo, el costo del equipo es más de lo que su familia puede pagar. En medio de amenazas de cortes de energía y deudas en aumento, la justicia le tiró un salvavidas para que el sistema de salud pague los dineros extras de su tratamiento.

Ana Sofía Montes Peláez
01 de noviembre de 2025 - 01:07 a. m.
Antes de iniciar el tratamiento vital, la familia pagaba alrededor de COP 220.000 mensuales por el servicio. Sin embargo, la última factura llegó por COP 993.590.
Antes de iniciar el tratamiento vital, la familia pagaba alrededor de COP 220.000 mensuales por el servicio. Sin embargo, la última factura llegó por COP 993.590.
Foto: Archivo Particular

Desde hace más de tres meses, Gladys Aguilar Ramírez, de 76 años, enfrenta los problemas más asfixiantes de su vida. Por prescripción médica, necesita dos litros de oxígeno por minuto para no morir. Sin embargo, mantenerse con vida disparó el consumo de energía eléctrica de su hogar, pues el concentrador que utiliza elevó la factura de la luz de un promedio mensual de COP 220.000 a casi un millón de pesos, y aumentando. Un costo imposible de asumir para ella, su esposo Vitelio Vargas Peña, y su hijo, Diego Alejandro Vargas Aguilar, quienes se...

Por Ana Sofía Montes Peláez

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

EPS Sanitas

Supersalud

Electrohuila

Fallo de tutela

Oxígeno

Derechos a la salud

Gladys Aguilar

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.