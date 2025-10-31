Sanitas tendrá que pagar sobrecosto de energía por aparato que mantiene con vida a mujer de 76 años

Antes de iniciar el tratamiento vital, la familia pagaba alrededor de COP 220.000 mensuales por el servicio. Sin embargo, la última factura llegó por COP 993.590. Foto: Archivo Particular

Desde hace más de tres meses, Gladys Aguilar Ramírez, de 76 años, enfrenta los problemas más asfixiantes de su vida. Por prescripción médica, necesita dos litros de oxígeno por minuto para no morir. Sin embargo, mantenerse con vida disparó el consumo de energía eléctrica de su hogar, pues el concentrador que utiliza elevó la factura de la luz de un promedio mensual de COP 220.000 a casi un millón de pesos, y aumentando. Un costo imposible de asumir para ella, su esposo Vitelio Vargas Peña, y su hijo, Diego Alejandro Vargas Aguilar, quienes se...