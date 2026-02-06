Santiago Gallón, condenado por encubrir crimen de Andrés Escobar, fue asesinado en México

El hombre había sido condenado por el encubrimiento del homicidio del delantero de la selección Colombia, ocurrido el 2 de julio de 1994 en una discoteca de Medellín (Antioquia), donde recibió seis disparos en la cabeza.

Santiago Gallón, condenado por el encubrimento del crimen contra el futbolista Andrés Escobar, fue asesinado en México el pasado 4 de febrero. Así se lo confirmaron fuentes judiciales a El Espectador, que agregaron que fue baleado cuando entraba a un restaurante. El hombre pagó 15 meses de prisión en Colombia por su vinculación con el homicidio del defensor de la selección Colombia, ocurrido el 2 de julio de 1994 en una discoteca de Medellín (Antioquia), donde recibió seis disparos en la cabeza.

El capo colombiano figuraba en Antioquia como caballista hasta 2010, año en el que se sometió a sentencia anticipada en el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, y fue condenado a tres años y tres meses de prisión por apoyar a varios bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el cual dependía de los hermanos Castaño.

Gallón se entregó a la Fiscalía General de la Nación el 10 de julio de 2009 y fue investigado por financiar un grupo armado, que eran liderados por los hermanos Castaño y que afectó a las poblaciones de Titiribí, Amagá y Angelópolis (Antioquia) entre 2000 y el 2004.

Además, Gallón admitió haber realizado páctos económicos con los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que habían sido fundadas por los hermanos Castaño Gil, y Suroeste, Central Bolívar, Cacique Nutibara y Héroes de Granada, a finales de la década de los años 90.

Luego de la sentencia en 2010, Gallón fue capturado el 16 de enero de 2018, por la investigación de una organización ilegal que camuflaba cocaína en comida para perros y gatos. Según la Fiscalía, la red transformaba la cocaína en productos agropecuarios y veterinarios, y con múltiples sustancias controladas, esencias y colorantes conseguía que el estupefaciente tuviera similitud en forma, olor, textura y apariencia a los productos lícitos.

