Se reanuda la audiencia de acusación en contra del expresidente Álvaro Uribe

Este viernes 24 de mayo continúa la audiencia de acusación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal, pues, supuestamente, el exmandatario habría liderado una red para torcer testigos a su favor. El Juzgado 44 Penal de Bogotá, a cargo de la jueza Sandra Liliana Heredia, tiene en sus manos la decisión de archivar el expediente, luego de que su defensa solicitara anular el caso, o seguir con la acusación que llevaría a juicio al también exsenador del Centro Democrático. Además, la jueza deberá definir si acredita oficialmente a las víctimas del sonado caso, entre ellas, el senador Iván Cepera Castro, el exfiscal Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Perdomo y a Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella del caso.

Siga en vivo el minuto a minuto de la audiencia de Álvaro Uribe:

El abogado Jaime Granados, defensor del expresidente Álvaro Uribe, señaló que no se debe reconocer como víctimas a quiénes no acreditan un daño real. Para el jurista, las víctimas en un proceso penal “deben acreditar un daño real, concreto y específico, a pesar de lo que discutan, que lo que les interesa es verdad y justicia y no más”. Con esto hace referencia, especialmente, a Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve. Las víctimas en el proceso, y que buscan ser acreditadas como tal en la etapa de juicio son: Iván Cepeda, Eduardo Montealegre, Jorge Fernando Perdomo y Deyanira Gómez.

Juan David León, abogado del exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo, asegura que sus defendidos han sido objeto de amenazas en los últimos días. “Nos han dicho en vía pública que los guerrilleros deben morir a punta de plomo”, todo luego de un trino, asegura el abogado León, del expresidente Álvaro Uribe. La jueza Sandra Liliana Heredia negó de plano la intervención de la defensa del exfiscal y exvicefiscal, y señaló que esos asuntos se salen de la finalidad de la audiencia. Pidió respeto por la diligencia.

Este es el trino del expresidente:

34. Mis supuestas víctimas. Doctores Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo. Ex Fiscal y ex Vice Fiscal de la Nación. Desde el Hacker hasta nuestros días. La opinión popular. pic.twitter.com/usRBOdWDNm — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 23, 2024

La jueza Sandra Liliana Heredia da inicio a la segunda parte de la audiencia de acusación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

