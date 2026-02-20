Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Las 127 víctimas que se quedarían sin representación ante la JEP en el caso 01

La organización que representa a un grupo de uniformados denuncia que la propia jurisdicción puso obstáculos y no dio garantías de participación, lo cual fuerza su salida. Señalan también estigmatización de las víctimas que, en algunos casos, estuvieron secuestrados por una década.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Jhordan C. Rodríguez
Jhordan C. Rodríguez
20 de febrero de 2026 - 11:17 a. m.
La organización que representa a un grupo de uniformados denuncia que la propia jurisdicción puso obstáculos y no dio garantías de participación, lo cual fuerza su salida. Señalan también estigmatización de las víctimas que, en algunos casos, estuvieron secuestrados por una década.
La organización que representa a un grupo de uniformados denuncia que la propia jurisdicción puso obstáculos y no dio garantías de participación, lo cual fuerza su salida. Señalan también estigmatización de las víctimas que, en algunos casos, estuvieron secuestrados por una década.
Foto: Corporación Mil Víctimas

Ciento veintisiete víctimas de secuestro de la exguerrilla de las Farc están a punto de quedarse sin quién las represente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La razón: las denuncias de que la propia jurisdicción ha vulnerado su derecho a la participación en el macrocaso 01 —que investiga el secuestro y otros crímenes cometidos por esa guerrilla— y que ha estigmatizado a gran parte de las víctimas por haber hecho parte de la fuerza pública. El Espectador habló con representantes, víctimas y conoció los documentos que...

Jhordan C. Rodríguez

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Farc

JEP

Militares

Policías

Secuestro

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.