Las 127 víctimas que se quedarían sin representación ante la JEP en el caso 01

La organización que representa a un grupo de uniformados denuncia que la propia jurisdicción puso obstáculos y no dio garantías de participación, lo cual fuerza su salida. Señalan también estigmatización de las víctimas que, en algunos casos, estuvieron secuestrados por una década. Foto: Corporación Mil Víctimas

Ciento veintisiete víctimas de secuestro de la exguerrilla de las Farc están a punto de quedarse sin quién las represente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La razón: las denuncias de que la propia jurisdicción ha vulnerado su derecho a la participación en el macrocaso 01 —que investiga el secuestro y otros crímenes cometidos por esa guerrilla— y que ha estigmatizado a gran parte de las víctimas por haber hecho parte de la fuerza pública. El Espectador habló con representantes, víctimas y conoció los documentos que...